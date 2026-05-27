«Базис» реализовал нативную интеграцию с печатными устройствами «Катюша»

Компания «Базис», участник российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, добавила в свою флагманскую платформу виртуализации рабочих мест Basis Workplace нативную интеграцию с многофункциональными устройствами (МФУ) российского производителя печатной техники «Катюша». Реализация проекта проходила в инфраструктуре банка ВТБ, который перевел на решения «Базиса» более 60 тыс. сотрудников.

В сотрудничестве с производителем печатного оборудования было реализовано техническое решение, обеспечивающее совместимость между протоколом TWAIN, используемым устройствами по умолчанию, и протоколом WIA 2, применяемым в виртуализированной инфраструктуре для взаимодействия через программные интерфейсы. Это позволило обеспечить трансляцию вызовов между протоколами и интеграцию сканирующих функций МФУ в контур виртуальных рабочих мест.

Итоговое тестирование подтвердило корректную работу сканеров МФУ «Катюша» в Basis Workplace и их полную совместимость с виртуализированной инфраструктурой.

«Одним из ключевых преимуществ российских вендоров является работа в тесной связке с заказчиками и оперативная адаптация продуктов под их прикладные требования. Нативная интеграция нашей VDI-платформы с устройствами «Катюша» в инфраструктуре ВТБ является примером такого практического взаимодействия, когда запрос заказчика трансформируется в рабочий и тиражируемый результат. Подчеркну, что после реализации такую связку продуктов можно без опасений рекомендовать другим заказчикам, как уже проверенную», — сказал Дмитрий Сорокин, технический директор «Базиса».

«Для нас сотрудничество с «Базисом» – это не разовая интеграция, а системная работа. Когда два российских производителя – платформы виртуализации и печатной техники – эффективно взаимодействуют в работе с протоколами, выигрывает прежде всего заказчик. Он получает готовую, проверенную связку, где не надо ничего «допиливать» своими силами. Банк ВТБ уже оценил это на практике. Уверены, что наш опыт будет востребован и другими компаниями, которые строят собственные VDI-инфраструктуры на российском стеке», – отметил генеральный директор компании «Катюша» Максим Виноградов.

«Для нас как для заказчика важно, чтобы сотрудники банка работали с удобным и надежным инструментом, не уступающим иностранным аналогам. Проведенное тестирование подтвердило нативное взаимодействие МФУ «Катюша» с Basis Workplace, в том числе корректную работу функций сканирования в инфраструктуре виртуальных рабочих мест. Данная связка продуктов российских вендоров может успешно применяться в масштабной корпоративной инфраструктуре», – сказал заместитель руководителя департамента развития инфраструктуры, вице-президент ВТБ Николай Шуткин.