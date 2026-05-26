Банк SQB стал первой компанией Узбекистана, внедрившей технологии Process Mining и Task Mining

SQB, один из крупнейших коммерческих банков Узбекистана, стал первой компанией в стране, внедрившей аналитику процессов (Process Mining) и аналитику операций (Task Mining) в промышленную эксплуатацию. Банк реализует серию последовательных проектов по повышению эффективности, оптимизации и автоматизации процессов на базе платформы Proceset российского вендора Инфомаксимум.

С помощью Process Mining банк проанализировал кредитный процесс на массиве почти 5 тысяч заявок. Proceset показал фактические маршруты прохождения заявок, участки с возвратами, повторными действиями и длительными переходами. По итогам анализа было выявлено 3410 заявок с повторными действиями, что составило 68% от общего числа. Также система показала, что 25% заявок длились более 17 дней, а потенциальное сокращение сроков на длительных переходах оценивается до 12 дней.

«Process Mining помог нам увидеть кредитный процесс так, как он реально выполняется в банке. Где заявка возвращается на предыдущие этапы, где возникают ожидания, какие действия повторяются и на каких переходах теряется время. Для нас это стало основой для предметного разговора с бизнес-подразделениями об оптимизации процессов», — комментирует Хусниддин Бозоров, начальник службы управления банковскими процессами SQB.

Благодаря Task Mining банк проанализировал кредитный конвейер в 9 департаментах: с помощью Proceset было автоматически оцифровано 1964 операции и проанализировано 7429 часов работы сотрудников. Обнаруженный потенциал оптимизации — до 60%. Также были выделены операции, наиболее подходящие для автоматизации с помощью искусственного интеллекта.

«Task Mining показал нам рутину, которую сложно увидеть на уровне регламентов: перенос данных между системами, работу с документами, повторяющиеся ручные действия. По отдельности такие операции могут занимать немного времени, но на масштабе банка они превращаются в значимую нагрузку. Поэтому для нас результаты проекта стали практической основой для автоматизации, в том числе с применением Цифрового сотрудника от Proceset», — дополняет Бозоров

Дополнительно SQB при поддержке Инфомаксимум развивает собственную экспертизу по работе с процессной аналитикой. Сотрудники учатся интерпретировать данные Process Mining и Task Mining, обсуждать результаты с бизнес-подразделениями и формировать предложения по снижению ручного труда. Такой подход позволяет использовать технологии для формирования системы непрерывных улучшений, формирования и масштабирования лучших практик.

«В этом проекте важно не только технологическое первенство SQB. Гораздо важнее, что банк сразу смотрит на Process Mining и Task Mining как на прикладной инструмент управления эффективностью. Proceset помогает увидеть, где именно процесс теряет время, какие операции перегружают сотрудников и что можно автоматизировать в первую очередь. Благодаря этой модели банк подготовил крепкий фундамент для следующего шага — интеллектуальной автоматизации», — подчеркивает Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум.

В будущем SQB планирует расширять применение Proceset для регулярного мониторинга процессов, анализа рабочих операций и подготовки сценариев автоматизации. Следующий этап связан с развитием Multi Task Mining и Цифрового сотрудника.