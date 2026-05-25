CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Банк «Русский Стандарт» запустил АУСН на базе решения BSS

Клиентам банка «Русский Стандарт» из сегмента микро- и малого бизнеса стал доступен функционал автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН), внедренный компанией BSS на базе ее промышленного решения. Об этом CNews сообщил представитель BSS.

Банк «Русский Стандарт» развернул сервис автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) компании BSS. Теперь клиенты – предприниматели и малый бизнес – могут подключить новый бездекларационный налоговый режим прямо в интернет-банке RSB Business Online и управлять им непосредственно в интерфейсе системы дистанционного банковского обслуживания, а передача данных о доходах для расчета налога будет происходить автоматически. Предоставление клиентам возможностей АУСН соответствует стратегии банка по активному развитию цифровых сервисов для бизнеса и расширению каналов взаимодействия.

При выборе технологического партнера для внедрения АУСН банк «Русский Стандарт» отдал предпочтение экспертизе и опыту компании BSS и ее решению как наиболее функциональному и проверенному на рынке. На сегодняшний день модуль АУСН от BSS уже функционирует в восьми российских банках, включая банк «Русский Стандарт». Все финансовые организации, внедрившие решение BSS, успешно прошли аккредитацию Федеральной налоговой службы и включены в реестр уполномоченных кредитных организаций.

Решение BSS, построенное на платформе Digital2Go, представляет собой готовый промышленный тиражируемый российский продукт, не имеющий аналогов на рынке, отмечают в BSS. В отличие от самостоятельной разработки с нуля (сроки — от года, бюджет — десятки миллионов рублей), клиенты BSS используют испытанное коробочное решение с тремя ключевыми компонентами: клиентским интерфейсом в ДБО, интеграционным адаптером для обмена данными и аналитической системой для разметки операций и расчета НДФЛ.

Клиенты банка получают возможность автоматической передачи транзакций в налоговую службу для расчета налога без представления декларации, а также полный спектр функций для оплаты налогов, передачи сведений о сотрудниках и мониторинга кассовых операций.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Внедрение тиражируемого решения BSS по АУСН в банке «Русский Стандарт» еще один успешный кейс решения потребности банка в короткие сроки с гарантированным результатом. Мы предлагаем готовое промышленное решение для использования АУСН в банковском ДБО, полностью протестированное. Наша команда сопровождает банки на всех этапах: от развертывания до прохождения аккредитационных испытаний. Такой подход позволяет нашим партнерам запускать сервис в 3–5 раз быстрее и с существенно меньшими затратами по сравнению с собственной разработкой», — сказала Юлия Савинова, руководитель направления по развитию цифровых продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS.

Запуск АУСН в банке «Русский Стандарт» открывает новые возможности для привлечения и удержания клиентов МСБ: переход на данный налоговый режим возможен исключительно при обслуживании в уполномоченном банке. Решение BSS, доказавшее свою надежность на практике, позиционируется как наиболее предсказуемый путь для финансовых организаций, стремящихся минимизировать риски при прохождении аккредитации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиян не оставят без наличных. Банкоматы по всей стране научатся работать без интернета

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

ПСБ и Демидовский университет открыли кафедру кибербезопасности банковских систем

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще