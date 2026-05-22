«МТС Банк» автоматизировал прием сотрудников с помощью разработки HRlink

«МТС Банк» объявил о запуске автоматизированного приема новых сотрудников. С помощью российского решения Start Link (входит в экосистему HRlink) банк уже смог оформить около 1 тыс. человек с начала года без необходимости готовить документы вручную.

«МТС Банк» использует кадровый электронный документооборот на протяжении нескольких лет. При этом наем новых сотрудников оставался не полностью автоматическим. Внедрение нового решения значительно сократило долю ручных операций и повысило безопасность данных – соискателю больше не нужно направлять свои документы по электронной почте или в мессенджерах. Теперь система позволяет проводить весь процесс в защищенном контуре банка.

Кандидату достаточно приложить сканы своих документов в личном кабинете, после чего они автоматически сканируются и загружаются в систему. Команда разработчиков доработала интеграцию, что позволило сделать процесс оформления бесшовным и полностью автоматизированным, включая подготовку трудового договора.

Запуск Start Link позволил кадровым сотрудникам экономить до 69 часов своего времени в месяц. Таким образом, профильная команда смогла быстрее оформлять специалистов и вводить в рабочие процессы. Также оптимизирован процесс выхода на работу: новые сотрудники заранее проходят проверку безопасности и сразу получают бейдж утром первого дня.

«Start Link – принципиально новая технология, поэтому мы вводили ее поэтапно. Сначала выбрали амбассадоров — лучших рекрутеров от каждого направления. Для них провели обучение. За три недели тестирования специалисты оценили возможности Start Link и стали обучать своих коллег. Вскоре инструментом пользовались уже все рекрутеры», — отметила вице-президент, руководитель кластера по управлению опытом сотрудника и организационному развитию «МТС Банка» Дарья Капранова.

«МТС Банк» использует Start Link не просто как инструмент автоматизации, а как часть стратегической трансформации HR-процессов. В проектах такого масштаба критически важны надежность, бесшовная интеграция и удобство для всех участников — от кандидата до кадрового специалиста. Мы видим, что за счет цифровизации найма компании могут кратно ускорять процессы, снижать операционные издержки и при этом улучшать пользовательский опыт. Именно такие кейсы задают новый стандарт на рынке HRTech», — сказал генеральный директор HRlink Данила Морогин.