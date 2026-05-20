Держатели карты «МТС Деньги» могут обменять кешбэк на рубли

ПАО «МТС-Банк» объявляет об улучшении программы лояльности по дебетовым картам «МТС Деньги». Теперь пользователи могут обменять кешбэк на рубли и вернуть деньги обратно на карту. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Новая опция обмена кешбэка на рубли доступна в мобильном приложении банка и на сайте в личном кабинете в разделе «Кешбэк и бонусы». Достаточно выбрать покупку из предложенного списка, совершенную за последние тридцать дней, и обменять по курсу один к одному – один балл кешбэка равен одному рублю. Доступ к функции обмена кешбэка на рубли открывается пользователям постепенно.

Также клиенты могут продолжать тратить кешбэк за покупки по карте «МТС Деньги» на мобильную связь, каршеринг, гаджеты и др.

Флагманская карта «МТС Деньги» позволяет каждый месяц выбирать пять категорий кешбэка до 30% и возвращать до 10 000 баллами, которые теперь можно конвертировать в рубли.

Новые клиенты могут мгновенно оформить виртуальную карту «МТС Деньги» онлайн с идентификацией через «Госуслуги» и сразу начать ей пользоваться – карта появится в мобильном приложении банка через несколько минут.