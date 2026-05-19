CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

В ВТБ спрогнозировали новую гонку банков за клиентами

Внедрение стандарта Open API поменяет правила игры на банковском рынке. Побеждать в гонке за клиентами будут те игроки, чьё приложение открывается чаще, а не те, карты которых являются основными в кошельке пользователей. Об этом заявил заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов в интервью газете «Коммерсантъ Технологии», проведенного в рамках конференции «ЦИПР».

Open API (открытый программный интерфейс) — это технологический стандарт, который позволяет банкам с согласия клиента передавать его финансовые данные сторонним компаниям в режиме реального времени. Банк России разработал рекомендательные стандарты для внедрения этой технологии на финансовом рынке, в будущем они могут стать обязательными. Крупные банки, в том числе ВТБ, уже тестируют обмен данными своих клиентов с помощью Open API. Например, счета клиентов Альфа-банка в пилотном режиме отображались в приложении ВТБ и наоборот.

Когда банки с помощью Open API начнут открывать данные своих клиентов для других кредитных организаций, то они фактически дадут клиентам возможность работать со счетами разных банков через чужое приложение, объясняет Сергей Безбогов: «Если я смотрю в приложение ВТБ, то мною «владеет» ВТБ, он мне пишет какие-то рекомендации, рисует какие-то красивые картинки, геймифицирует меня, кешбэки обещает, и так далее. То есть он со мной работает, вне зависимости от того, в каком банке лежат мои деньги. И вот эта конкуренция о том, в чье приложение я смотрю как клиент - я клиент того банка, через приложение которого я захожу».

Распространение Open API изменит существующие условия конкуренции, когда банки борются за клиентов через лучшие условия по картам и счетам, считает Сергей Безбогов. «Если вы имеете карты нескольких банков, то у вас есть карта первого выбора, и вы основные траты делаете с нее. Но когда у другого банка появляется лучшая процентная ставка по депозиту или лучшие условия кэшбэка, то вы переходите в его приложение. Вы все равно заходите в приложения всех банков, карты которых у вас есть, и получаете коммуникацию от них. А в случае открытого банка у вас нет необходимости заходить в другие приложения, вы можете работать со всеми счетами из одного. То есть конкуренция приложений выходит на новый уровень. Будет новая гонка с точки зрения клиентских путей», – прогнозирует топ-менеджер.

Рекламаerid:2W5zFGKSd3PРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: www.vtb.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ПСБ и Демидовский университет открыли кафедру кибербезопасности банковских систем

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

ВЭБ.РФ построит «Цифровую крепость»

Российские лидеры по оптимизации цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

ИТ-инциденты в интернете в 2026 году обойдутся российскому бизнесу в десятки миллионов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще