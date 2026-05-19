Сбербанк: технологии генеративного искусственного интеллекта ускорят трансформацию страховых продуктов

Сервисы на базе генеративного искусственного интеллекта Сбербанка помогут сократить время ожидания клиентов, обеспечат быстрые и точные ответы, а также освободят специалистов «Ренессанс страхование» от рутинных задач и будут внедрены в случае успеха пилотного проекта. Стороны договорились о тестировании современных решений на базе генеративного ИИ Сбербанка в группе «Ренессанс страхование». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и вице-президент группы «Ренессанс страхование» Илья Френклах.

Стороны планируют провести пилотный проект сразу в нескольких направлениях. Клиенты «Ренессанс страхование», которые пользуются услугами ДМС, получат персонализированные сервисы на основе решений «СберМедИИ» на базе нейросети GigaChat, в частности, первичная консультация по вопросам здоровья станет доступна в мобильном приложении «Ренессанс здоровье».

Также стороны запланировали пилот голосовых ИИ-ассистентов, в дополнение к уже используемым, в колл-центре страховой компании. Они помогут разгрузить операторов и сократить время ожидания на линии. Кроме того, для команды инженеров группы «Ренессанс страхование», сверх уже применяемых ИИ-решений вайб-кодинга, стартует пилотный проект по использованию ИИ-ассистента разработчика GigaCode. Он ускоряет создание продуктов, снижает количество ошибок и помогает сократить затраты за счет автоматизации рутинных операций.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Технологии сегодня кратно ускоряют бизнес-процессы в различных отраслях, делая сервисы более человекоцентричными и ориентированными на индивидуальные потребности клиентов. ИИ-решения на базе GigaChat уже используют тысячи корпоративных клиентов для усиления текущих продуктов, создания новых сервисов и повышения эффективности. В сотрудничестве с «Группой Ренессанс Страхование» мы намерены вывести страховые продукты на новый уровень удобства для пользователей. Клиенту не нужно разбираться в тонкостях отрасли — в сложной ситуации он ожидает быстрой и эффективной помощи. Генеративный искусственный интеллект анализирует массивы данных, помогая людям принимать верные решения. Наша цель — экономить время и повышать качество сервисов».

Илья Френклах, вице-президент группы «Ренессанс страхование»: «Мы взяли курс на массовое внедрение искусственного интеллекта во все ключевые процессы компании. ИИ для нас — это не точечные эксперименты, а инструмент системного повышения эффективности: в клиентском сервисе, разработке новых решений и рутинных интеллектуальных операциях. Мы активно обучаем сотрудников работе с нейросетями и уже видим значимый эффект в оптимизации клиентских процессов. Следующий этап — масштабирование этой практики на всю компанию и ускорение внедрения изменений. «Сбер» в этом направлении является для нас важнейшим стратегическим партнером и передовым отечественным провайдером ИИ-технологий. Мы интегрируем его решения в наш ИИ-контур и будем применять там, где это дает реальный бизнес-результат».