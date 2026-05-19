Сбербанк представил обновленную GigaIDE Pro c локальным маркетплейсом плагинов

Сбербанк анонсировал крупное обновление GigaIDE Pro — профессиональной среды разработки для корпоративных пользователей. В релизе содержатся улучшения, касающиеся 45 фреймворков и инструментов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Локальный маркетплейс в составе GigaIDE Pro обеспечивает безопасность данных и минимизирует риски для компаний с высокими стандартами информационной безопасности, таких как банки, госструктуры и телеком. Из личного кабинета клиентам доступен дистрибутив маркетплейса, включающий только одобренные плагины. Обновления среды разработки (IDE) на рабочих станциях осуществляются из приватного маркетплейса без выхода за пределы инфраструктуры, благодаря чему исключены утечки и нарушения требований к безопасности, вызванные уязвимостями в общедоступных плагинах.

Кроме того, в обновленной GigaIDE Pro увеличено количество поддерживаемых инструментов для администрирования баз данных (включая нереляционные), веб-разработки, анализа больших данных и решения задач машинного обучения. Последнее стало прямым ответом на растущий спрос со стороны корпоративных пользователей, так как доля специалистов по данным и машинному обучению в крупных компаниях неуклонно увеличивается. Теперь GigaIDE Pro поддерживает СУБД Greenplum и ClickHouse, а также Trino — движок для объединенного анализа данных из разных систем.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Мы последовательно развиваем GigaIDE Pro как полноценную интегрированную среду разработки, способную закрыть ключевые потребности крупных клиентов — от безопасности до работы с данными и ИИ. Наша стратегическая цель — обеспечить качественное и устойчивое импортозамещение, предоставив компаниям инструмент, который не уступает зарубежным аналогам, а по ряду направлений задает новый стандарт эффективности и контроля».

GigaIDE Pro — корпоративная среда разработки, созданная для безопасной работы в закрытых и распределенных ИТ-контурах и снижающая зависимость от зарубежных платформ. В GigaIDE Pro упор сделан на удобство командной разработки, поддержку популярных стеков для Java, Kotlin, Python и JavaScript/TypeScript, а также на инструменты, которые помогают быстрее писать код, находить и исправлять ошибки, работать с данными.

