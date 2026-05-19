Сбербанк и «Базальт СПО» объединяют усилия для создания программных продуктов на рынке

Сбербанк и «Базальт СПО», российский разработчик системного ПО, работающий на международном рынке, подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Стороны намерены совместно создавать и развивать передовые ИТ-решения для российского рынка, используя искусственный интеллект, технологии Сбербанка и объединяя экспертизу для тестирования инновационных подходов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стратегической целью сотрудничества является формирование новых стандартов качества, надежности и безопасности в сфере отечественного программного обеспечения. Для её достижения партнеры намерены сконцентрироваться на создании прорывных отраслевых ИТ-решений, фундаментом которых станут технологии искусственного интеллекта.

В рамках партнерства компании ставят перед собой задачу усилить существующие программные продукты «Базальт СПО» за счет внедрения передовых технологических наработок Сбербанка, включая компоненты ИИ и кибербезопасности. Кроме того, совместная работа подразумевает активный обмен опытом между командами разработки, что позволит ускорить вывод на рынок инновационных решений и повысить их конкурентоспособность. Таким образом, объединяя компетенции в области системного ПО и искусственного интеллекта, Сбербанк и «Базальт СПО» намерены не только укрепить позиции каждого из партнеров, но и внести вклад в технологический суверенитет страны, задав новые ориентиры для всей индустрии российского программного обеспечения.

Дарина Краснова, директор департамента по работе с клиентами машиностроения Сбербанка: «Внедрение технологий искусственного интеллекта Сбера в продукты партнера позволит не только усилить программные решения, но и вывести конкуренцию на новый уровень. Вместе мы сможем создавать современные, высокотехнологичные продукты, которые будут задавать отраслевые стандарты и отвечать самым высоким требованиям рынка. Синергия наших компетенций — это шаг к формированию независимого, безопасного и технологически сильного суверенитета России».

Сергей Трандин, генеральный директор ООО «Базальт СПО»: «Для нас большая честь объединить усилия со "Сбером" — лидером цифровой трансформации. Это партнерство открывает новые горизонты для развития отечественного ПО. Совместная работа позволит быстрее внедрять инновации, повышать конкурентоспособность наших продуктов и укреплять технологический суверенитет России. Уверен, синергия наших компетенций приведет к созданию лучших решений на рынке».



