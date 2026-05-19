«Ростелеком» и Сбербанк создадут цифровую площадку для привлечения иностранных специалистов

«Ростелеком» и Сбербанк заключили соглашение о создании комплексного цифрового сервиса, который сделает процесс трудоустройства иностранцев комфортным для всех участников. Документ подписали директор по развитию цифрового бизнеса «Ростелекома» Дмитрий Рейдман и СЕО «СберИндии» Иван Носов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Цифровое решение, объединяющее платформу Сбербанка и приложение для иностранных специалистов, которое разработала дочерняя компания «Ростелекома» Farzoom (входит в кластер «Х.Технологии»), автоматизирует и ускорит все этапы взаимодействия работодателя и соискателя — от подбора кандидата до его полноценного выхода на работу. Для бизнеса это означает единое окно входа, прозрачные процессы и понятные сроки. А для иностранных сотрудников — возможность легально и комфортно трудоустроиться в России, получить всю необходимую поддержку и сопровождение в цифровом формате.

Комплексный сервис охватит все этапы процесса, который проходит специалист, устраиваясь на работу из-за рубежа: получение приглашения и визы, официальное трудоустройство, открытие расчетного счета с возможностью переводов в Индию, получение страховки и адаптацию в России. Пилотные решения будут протестированы уже в ближайшее время.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Дмитрий Рейдман, директор по развитию цифрового бизнеса «Ростелекома»: «Разработки, которые предоставляет “Ростелеком” и компания Farzoom, уже позволяют банковскому сектору автоматизировать как специализированные, так и общие корпоративные процессы. Мы используем нашу экспертизу, чтобы в партнерстве со "Сбером" — лидером банковского рынка и одним из крупнейших работодателей России — предложить бизнесу, заинтересованному в привлечении иностранных специалистов, технологичное решение для прозрачного и удобного взаимодействия с персоналом. Благодаря комфортному и понятному пользовательскому пути оно будет способствовать повышению привлекательность рынка труда нашей страны для иностранцев».

Иван Носов, СЕО «СберИндии»: «Индия — один из крупнейших поставщиков рабочей силы в мире. Более 18 миллионов индийцев сегодня успешно работают за границей. Это ключевой поставщик рабочей силы на мировые рынки, с которым уже работают и многие наши клиенты, и к которому точно стоит присмотреться для решения нарастающего кадрового дефицита в России. Цифровая платформа, которую мы планируем создать вместе с “Ростелекомом”, поможет российским компаниям в найме нужных специалистов, а зарубежные кадры получат все необходимые инструменты для трудоустройства в России».

