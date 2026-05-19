Держатели карты «МТС Деньги» могут оплачивать поездки в сервисе «Яндекс Go» со скидкой до 50%

ПАО «МТС-Банк» запускает скидки до 50% на такси и аренду самокатов в «Яндекс Go» при оплате картой «МТС Деньги». Интеграция позволит держателям карты «МТС Деньги» получать еще больше выгод и преимуществ от повседневных расходов. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Для получения скидки необходимо быть новым пользователем сервиса «Яндекс Go», пройти регистрацию и выбрать карту «МТС Деньги» в качестве основного способа оплаты в приложении до момента оформления поездки. Предложение действует при заказе такси в любом из тарифов: «Вместе», «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+», «Детский». Также пользователи могут с выгодой арендовать самокат. Скидка рассчитывается индивидуально и отображается во время заказа.

«Новая стратегия развития «МТС Банка» направлена на формирование комплексного и конкурентоспособного продукта, который объединяет финансовые преимущества, повышенную доходность и широкую сеть партнеров, обеспечивая клиентам более выгодные и удобные условия взаимодействия с банком. Так, активный пользователь карты «МТС Деньги» получает ежемесячно пять категорий кешбэка до 30% с возможностью конвертировать его в рубли, а его ставка по накопительному счету растет и ежедневно приносит доход на карту. Теперь карта дает возможность выгодно и комфортно передвигаться по городу с сервисами Яндекс Go», – сказал вице-президент, руководитель кластера «Дэйли Бэнкинг» «МТС Банка» Антон Пашкевич.

Пользователи могут мгновенно оформить виртуальную карту «МТС Деньги» онлайн.

