«Точка Банк» обучил ИИ-ассистента бухгалтера на правовой базе из 60 тыс. документов и судебной практики

«Финлид» от «Точка Банк» продолжает расширять экосистему сервисов для бухгалтеров. В партнёрстве с «Гарантом» ИИ-ассистент получил широкую справочно-правовую базу. Теперь он формирует ответы с опорой на 60 тыс. актуальных нормативных документов и материалов судебной практики. Обновление поможет специалистам за считанные секунды собирать информацию для требований ФНС России и обрабатывать спорные ситуации по клиентам на основе проверенных источников. Технология доступна для всех, попробовать можно бесплатно.

Бухгалтеры ежедневно работают в большом потоке информации: изменение законодательства, выходы новых разъяснений Минфина и ФНС России, разноплановая судебная практика. Самостоятельный разбор и перепроверка источников отнимают время, при этом ошибка может стоить крупных финансовых потерь или подорвать доверие клиента. Поэтому бухгалтерам важны быстрые и точные ответы, которые можно сразу использовать в работе.

Интеграция с «Гарантом» переводит всю работу со справочной правовой информацией в единое окно, но не предполагает самостоятельную работу пользователя напрямую со всей базой документов. Нейросеть формулирует ответы только на основе загруженных документов, а не мнениях из интернета. Среди них — федеральные законы и кодексы, письма Минфина и ФНС России, инструкции, методические рекомендации, региональные законы и даже судебная практика. Каждый вывод сопровождается прямыми ссылками на первоисточники и фрагментами документов, на которые он опирается. Бухгалтер видит формулировку и её обоснование, а это упрощает проверку и снижает риск ошибки в коммуникации с клиентом или налоговыми органами.

«Это сервис нового поколения, который объединил богатую базу справочно-правовой системы с прикладной технологией, адаптированной именно под задачи бухгалтеров. Для рынка это новый способ работы с информацией, которая быстро развивается – буквально каждый месяц, каждую неделю», — сказала лидер разработки ИИ-ассистента бухгалтера в «Точка Банке» Ксения Соколова.

Решение полезно прежде всего бухгалтерам-аутсорсерам, которым важно экономить время и поддерживать профессиональный уровень. Начинающим специалистам ИИ-Ассистент также поможет быстрее ориентироваться в нормативной базе и получить «второе мнение», опытным практикам — быстрее подготовить ответ и подобрать аргументацию.

В «Финлиде» от «Точка Банка» подчёркивают, что продукт создавался с учётом принципа ответственного применения ИИ. Свободная генерация отключена, ИИ-ассистент бухгалтера отвечает в пределах найденных фрагментов документов. Если запрос сформулирован слишком широко или неточно, нейросеть предложит уточнение. Дополнительно пользователь может прямо в чате направить вопрос профессиональному бухгалтеру анонимно.

«Законодательство бурно меняется, объёмы судебной практики растут. Поддержание в актуальном состоянии правовой базы — ключевая компетенция компании «Гарант». Благодаря сотрудничеству между «Точка Банком» и «Гарантом» клиенты получают инновационный сервис, помогающий им в работе. Мы признательны «Точка Банку» за выбор нашей компании в качестве партнёра проекта», — отметил директор по маркетингу компании «Гарант» Вадим Барон.

«Сегодня бухгалтеры работают под постоянным давлением сроков, изменений и ответственности за результат. Качество работы ИИ в бухгалтерии равно качеству документов, на которых он работает. Именно поэтому партнёрство с «Гарантом» — стратегический шаг в развитии ИИ для бухгалтеров. Вместе нам важно, чтобы обновления поступали в темпе реальной жизни бухгалтера — когда меняется закон и практика, инструмент должен меняться вместе с ними. Самое главное для нас — дать специалистам уверенность и освободить их время, делегировать часть ответственности на ИИ, который поможет закрыть нестандартные задачи клиентов», — отметила лидер разработки ИИ-ассистента бухгалтера в «Точка Банке» Ксения Соколова.