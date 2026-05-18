Технологии Сбербанка помогут трансформировать российскую промышленность

Сбербанк и компании-партнеры представили последние технологические разработки и показали практические кейсы применения генеративного искусственного интеллекта в промышленности. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Решения для роста эффективности бизнеса

Компания «Салют для бизнеса» (входит в экосистему Сбербанка), разработчик платформы для создания и управления ИИ-агентами «ГигаЧат Бизнес» (GigaChat Enterprise), показала динамических ИИ-агентов. Это новый уровень развития платформы, на котором агенты смогут не только отвечать на вопросы в чате, но и самостоятельно выполнять бизнес-задачи и работать совместно с людьми как полноценные «цифровые коллеги».

Компания-партнер Cloud.ru представила облачные и ИИ-сервисы для решения задач бизнеса и государства: цифровую среду для промышленной работы с генеративным искусственным интеллектом Cloud.ru Evolution AI Factory, а также Cloud.ru Evolution Stack — модульную платформу на базе собственного технологического стека для построения частного, гибридного или распределенного облака.

ИИ-продукты для разработчика

Российские программисты создают и развивают проекты на платформе для совместной работы с кодом GitVerse. Она позволяет надежно хранить код, автоматически сканировать его на уязвимости, отслеживать изменения, собирать аналитику. Возможности платформы усилены ИИ-инструментами: ассистентом GigaCode с агентным режимом, гибридной средой разработки GigaIDE и мультиагентной системой для создания веб-приложений GigaStudio. На платформе уже размещено более 100 тыс. проектов и хранится около 130 млрд строк кода.

Искусственный интеллект структурирует финансы

Платформа бизнес-аналитики и визуализации данных «Навигатор BI» со встроенными ИИ-агентами умеет за секунды генерировать графики и диаграммы по запросу пользователя. На стенде представлены готовые решения для застройщиков, производства, здравоохранения и других отраслей, где ИИ-агенты давали рекомендации на основе анализа финансовых и операционных показателей. Такая мультиагентная система анализирует данные в 10 раз быстрее человека, что позволяет экономить каждому пользователю платформы до 20 минут в день.

Платформа «Процессная аналитика» от Сбербанка анализирует цифровые следы из информационных систем и помогает оптимизировать процессы компаний и учреждений через глубокую аналитику и рекомендации на базе технологий искусственного интеллекта и визуализации данных.

Образование будущего

ИИ-ассистент преподавателя на базе нейросети GigaChat уже сегодня помогает российским педагогам. Сервис дает советы в разработке заданий и тестов, их проверки и анализа прогресса учеников. В нем есть календарь, видеосвязь и ИИ-модель для создания методических советов, генерации идей и составления писем. Технологическое решение содействует учителям в саморазвитии и работе с аналитическими данными.

На стенде представлена «Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбербанка по бесплатному обучению цифровым профессиям с нуля. Учиться могут все желающие старше 18 лет. Гарантия — 100% трудоустройство выпускников в крупных компаниях. Для корпоративного обучения представителей бизнеса и государственных структур «Школа 21» реализует программы, направлена на развитие цифровых компетенций и «мягких навыков».

Цифровой доктор

Мультимодальный медицинский ассистент GigaDoc может по видео лица человека меньше чем за минуту оценить его риски по здоровью: индекс массы тела, давление, риск диабета II типа, уровень холестерина и гликированного гемоглобина. Технологию можно применять в телемедицине для сбора анамнеза, при профосмотрах и для оценки рисков в страховых компаниях. Также впервые в мире данная технология внедрена в новые банкоматы Сбербанка.

ИИ-помощник для врачей и медицинских организаций, также представленный на стенде, на приеме экономит время специалистов: проверяет соблюдение стандартов лечения, уточняет детали по препаратам, предоставляет важную информацию из истории болезни и анализирует медицинскую карту пациента. Решение анализирует работу клиник: проверяет правильность оформления протоколов и эпикризов, их соответствие клиническим рекомендациям и стандартам.

ИИ-решения для безопасности и помощи государству

Партнер Сбербанка — группа ЦРТ — представила платформу «Визирь.VLM», адаптированную для мониторинга объектов капитального строительства. Она позволяет анализировать массив видеоданных, за секунды получать информацию о нарушениях, темпах и объемах работ, предотвращая срыв сроков строительства. Также группа ЦРТ представила ИИ-ассистента для чиновников — цифрового помощника, который анализирует нормативно-правовые акты, помогает готовить документы, протоколировать совещания, формировать поручения, ускоряя обработку обращений граждан. Решение может снизить количество ошибок в документах на 40-60%, рутинную нагрузку — на 20-40%, а работа в контуре заказчика с использованием GigaChat обеспечивает защиту и контроль данных.