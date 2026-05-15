«Т-Банк» запустил международные переводы на карты UnionPay Global

«Т-Банк» объявил о расширении географии международных переводов — теперь клиенты могут переводить деньги себе и другим людям на карты UnionPay Global в 61 страну. Для перевода необходим только номер карты и ФИО получателя, деньги зачисляются моментально — как переводы внутри России.

UnionPay Global — это международное направление одной из крупнейших в мире платежных систем UnionPay. Ранее клиенты «Т-Банка» могли отправлять средства только на карты UnionPay, выпущенные в Китае.

Теперь из «Т-Банка» можно переводить деньги на карты UnionPay, выпущенные в 61 стране, независимо от того, в какой стране находится получатель. Например, если карта была выпущена в Узбекистане, а ее владелец сейчас живет во Франции — перевод будет успешно зачислен. Переводы доступны как в страны Азии (Китай, Вьетнам, Филиппины, Сингапур), так и в страны Европы (Франция, Германия, Бельгия, Испания) и другие регионы мира. Полный список стран, в которые доступны переводы из «Т-Банка» на карты UnionPay, можно найти в банковском приложении, в разделе «Платежи».

Клиенты могут ежемесячно отправлять на карты UnionPay Global до 100 тыс. руб. без комиссии, в зависимости от наличия подписки Pro и сервиса Premium. Единоразово можно переводить до $5 тыс. или эквивалентные суммы в валюте перевода.

Для перевода на карту UnionPay Global в другую страну клиенту не нужна отдельная карта со счетом в валюте, в которой будет перевод, — необходим только счет в рублях в «Т-Банке».

При переводе не требуются такие данные как номер счета в иностранном формате (IBAN), код банка (SWIFT) и так далее, — достаточно номера карты и ФИО получателя.

Артем Авладеев, руководитель отдела переводов «Т-Банка», сказал: «С запуском переводов на UnionPay Global мы расширили сервис с локальных сценариев до полноценной международной сети. Теперь можно отправлять деньги на карты UnionPay, выпущенные не только в Китае, но и в других странах, — независимо от того, где находится получатель. Перевод в Дубай, Гуанчжоу или Ташкент работает так же просто и быстро, как и внутри России. Аудитория расширяется на миллиарды потенциальных получателей».

