Банк «Авангард» выбрал «Фабрику XBRL» для формирования отчетности XBRL-CSV 2.0

Банк «Авангард» выбрал «Фабрику XBRL» для формирования отчетности XBRL-CSV 2.0. Программа от «Синтегро консалтинг» позволит работать с нерегулярной отчетностью по учетно-операционным данным. Об этом CNews сообщил представитель «Синтегро консалтинг».

Для банков это абсолютно новый вид отчетности – ранее с форматом XBRL они не были знакомы. Отдельная трудность заключается в объеме данных и времени их обработки: отчет может включать миллионы строк, и без специализированного решения формирование и валидация занимают несколько дней.

«Для перехода на новый формат отчетности XBRL в 2026 г. банк «Авангард» начал сотрудничество с компанией «Синтегро консалтинг». Сейчас программный продукт проходит финальное тестирование. Мы довольны текущими результатами работы и уверены, что это обеспечит своевременную готовность банка к новым требованиям регулятора», — отметил директор казначейства банка «Авангард» Павел Дроздов.

«Фабрика XBRL» позволит пользователям: загружать данные; просматривать данные таблиц и редактировать показатели; проводить техническую и бизнес-валидацию; выгружать данные в формат XBRL-CSV 2 на действующей таксономии 6.1.0.10.

Валидация и выгрузка отчетов занимают в программе меньше часа, а заполнение отчета происходит мгновенно.

