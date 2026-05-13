CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Мобильная связь ИТ в банках
|

«СберМобайл» начал подключать работников из Индии в рамках разработки комплексного решения по привлечению иностранной рабочей силы в РФ

«СберМобайл» совместно с «Работой.ру» и «Сбером» развивает канал привлечения абонентов среди иностранных специалистов, которые приезжают в Россию для трудоустройства. Партнёрство позволяет выстроить комплексный сервис по подбору, адаптации и удержанию иностранных сотрудников с подключением телеком- и банковских сервисов. Об этом CNews сообщил представитель «СберМобайла».

В рамках модели оператор подключает специалистов из Индии. Подбор кандидатов и их приезд в Россию обеспечивает партнерская сеть рекрутинговых агентств «Работа.ру».

Обслуживание организовано по принципу одного окна: представитель банка выезжает к клиенту, проводит биометрическую идентификацию, подключает SIM-карту «СберМобайла» и оформляет договор банковского обслуживания. Телеком в этой модели выступает точкой входа в экосистему «Сбера» и обеспечивает дальнейшее подключение финансовых услуг. Такой подход упрощает клиентский путь и ускоряет адаптацию иностранных специалистов в России.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Екатерина Петропавловская, директор по продажам «СберМобайла», сказала: «На телеком-рынке сегодня два ключевых драйвера роста абонентской базы — MNP и привлечение новых пользователей, включая иностранных граждан. «СберМобайл» долгое время делал ставку на развитие MNP и в феврале 2026 г. стал лидером по балансу портаций среди всех операторов в РФ. Сейчас мы развиваем второй драйвер – подключение иностранных граждан, и последовательно упрощаем пользовательский путь. Благодаря интеграции сервисов внутри экосистемы клиент может в рамках одного визита подключить связь и оформить банковские продукты».

В начале 2025 г. «Сбер» и «СберМобайл» объединили сдачу биометрии и подключение SIM-карты в рамках одного визита в банк.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

ВЭБ.РФ построит «Цифровую крепость»

Российские лидеры по оптимизации цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

ИТ-инциденты в интернете в 2026 году обойдутся российскому бизнесу в десятки миллионов

Российские лидеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще