«СберБизнес» запустил сервис для перехода на обязательные электронные транспортные накладные

С 1 сентября 2026 г. все участники грузоперевозок в России обязаны перейти на электронные транспортные накладные (ЭТрН). Чтобы предприниматели встретили новые требования закона без сбоев и потерь, Сбер уже сейчас запустил простой способ подготовиться к изменениям — подключить сервис «Транспортный ЭДО» в интернет-банке «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Предпринимателю не нужно самостоятельно искать сторонний сервис, проходить отдельную регистрацию и запоминать новые пароли — Сбербанк помогает выполнить ключевые требования закона с помощью готового отраслевого решения. Все, что требуется, — зайти в онлайн-банк «СберБизнес», за пару кликов подключить отраслевое решение для грузоперевозок и сразу начать работать с электронными накладными. Внутри сервиса уже встроены все обязательные сценарии оформления документов, которые вступят в силу с сентября. В результате бизнес экономит время, снижает риски ошибок и штрафов, а также получает полный контроль над перевозками в одном окне.

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и микробизнес»: «Новый закон изменит правила работы для всех — экспедиторов, перевозчиков, отправителей и получателей грузов. Наша задача — убрать любые сложности при переходе на электронные накладные и помочь предпринимателям спокойно подготовиться к переменам. Бизнесмену достаточно нажать кнопку в отраслевом решении, подключить новый сервис — и все заработает. Не нужно думать, где взять электронную накладную, как ее подписать и куда отправить».

Сервис «Транспортный ЭДО» является частью более широкого отраслевого решения для логистики и перевозок, доступного в онлайн-банке «СберБизнеса». Оно объединяет все необходимое для автоперевозчика: от поиска новых заказов и персональной аналитики до обмена юридически значимыми документами с контрагентами. Подключив ЭТрН, предприниматель получает готовую цифровую среду для управления грузоперевозками с автоматическим документооборотом, снижением издержек и прозрачностью каждого этапа доставки.

