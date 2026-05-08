Банк «Русский Стандарт»: в I квартале 2026 г. средний чек перевода через СБП вырос на 22%

Банк «Русский Стандарт» изучил активность в переводах между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП). В I квартале 2026 г. праздничный март лидировал по величине среднего чека таких операций. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Согласно статистике Банка «Русский Стандарт», в I квартале 2026 г. общая сумма переводов через СБП увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. А их количество выросло на 22%, соответственно.

Россияне стали переводить чрез СБП не только чаще, но и на более высокие средние чеки. Так, в I квартале 2026 г. средняя сумма такого перевода выросла до 18 767 руб. с 16 143 руб. в аналогичном периоде 2025 г.

Самый высокий средний чек перевода через СБП в I квартале 2026 г. был отмечен в праздничном марте – 19 733 руб. На втором месте оказался февраль со средним чеком в 18 700 руб., а на третьем – новогодний январь со средней суммой перевода через СБП в 17 713 руб.

Методология: в рамках исследования были изучены данные Банка «Русский Стандарт» по всем переводам между физлицами через СБП в I квартале 2026 и 2025 гг.