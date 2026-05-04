«Вжух» показывает рост: число оплат за I квартал 2026 г. выросло на 27%

В I квартале 2026 г. россияне оплатили покупки с помощью сервиса «Вжух» 66,4 млн раз — это на 26,64% больше по сравнению с IV кварталом 2025 г. Общая сумма платежей по «Вжух» достигла 55,7 млрд руб., что на 22,15% превышает показатели предыдущего квартала. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сервис был создан и запущен Сбербанком в августе 2025 г.

В марте 2026 г. сервис обновил рекорды: по количеству транзакций и обороту «Вжух» превзошел самый сезонный месяц розничной торговли — декабрь 2025 г. Таким образом, пик использования технологии сместился из традиционного предновогоднего периода в период обычного квартального спроса, что говорит о переходе «Вжух» из категории «новинка» в категорию ежедневной платежной привычки.

Сервис «Вжух» — самый молодой способ бесконтактной оплаты на российском рынке, который за короткое время превратился из технологической новинки в массовый инструмент. Технология особенно востребована в сценариях, где критична устойчивость связи: «Вжух» работает при нестабильном интернете и даже его отсутствии, что делает сервис удобным для регионов с неидеальной связью, загруженных объектов и мест с высокой плотностью интернет-трафика, а также при вынужденных отключениях связи. Например, временные перебои во время проведения массовых праздничных мероприятий в крупных городах России.

Самая высокая доля оплат по «Вжух» в I квартале 2026 г. зафиксирована в Екатеринбурге. По абсолютному количеству транзакций в пятерку самых активных городов вошли: Москва — 10,7 млн транзакций; Санкт-Петербург — 3,4 млн; Екатеринбург — 2 млн; Новосибирск — 1,3 млн; Красноярск — 1 млн.

Рост в крупных городах дополняется активным проникновением в региональную розницу и сети общественного питания, где особенно важна возможность принимать оплату при слабом или отсутствующем интернет-сигнале.

Продуктовые супермаркеты остаются главной площадкой по количеству оплат: в супермаркетах состоялось 26,9 млн транзакций с помощью «Вжух»; в кафе и ресторанах — 13,4 млн; в продовольственных магазинах у дома — 11 млн.

Согласно исследованиям рынка, в розничных продуктовых сетях наблюдается постепенный переток клиентов в сети, где доступен сервис оплаты «Вжух», так как он доступен всем пользователям смартфонов и работает даже без мобильной связи. Переток, по данным Сбербанка, составляет по разным сетям до 20% среди тех клиентов кто начал пользоваться «Вжух».

При этом наибольшая доля оплат по «Вжух» среди всех методов оплаты наблюдается именно в ресторанах и заведениях общественного питания. Для этого сегмента «Вжух» становится не только сервисом, но и частью клиентского опыта: молодая аудитория воспринимает такой способ оплаты как элемент образа заведения.

Основная аудитория «Вжух» — молодые и активные пользователи. Средний возраст клиента — около 30 лет, при этом пик использования приходится на возрастную группу 17–25 лет.

По данным опроса Сбербанка, клиенты называют «Вжух» «трендовым, имиджевым и эффектным» способом оплаты, а для бизнеса это становится дополнительным инструментом позиционирования и привлечения платежеспособной молодой аудитории.

Технология активно используется не только для повседневных покупок, но и для крупных сделок.

В марте 2026 г.: самая крупная покупка по «Вжух» составила 5,03 млн руб. — это оплата автомобиля; в течение месяца с помощью «Вжух» было приобретено пять автомобилей.

Это подтверждает, что доверие к сервису распространилось и на сегмент высоких чеков: пользователи готовы проводить крупные транзакции через «Вжух», а партнеры — принимать таких клиентов.