«МСП Банк» и «Кавказ.РФ» договорились о сотрудничестве в области развития цифровых инструментов при реализации инвестпроектов

Дочерний банк Корпорации МСП «МСП Банк» и «Кавказ.РФ» договорились о взаимодействии в рамках реализации проекта по созданию цифровой платформы «Инвестиционный хаб». Платформа будет аккумулировать информацию о приоритетных проектах, планируемых к реализации в СКФО, а также о доступных мерах государственной поддержки для их реализации. Об этом CNews сообщили представители Корпорации МСП.

Ключевая цель платформы «Инвестиционный хаб», разработку которой ведет «Кавказ.РФ» – обеспечить эффективное взаимодействие между инициаторами инвестиционных проектов, кредитными организациями и институтами развития Российской Федерации. Это приведет к повышению инвестиционной активности в СКФО, росту числа реализованных проектов, увеличению количества получателей мер государственной поддержки, росту объемов привлеченного финансирования, и как следствие — к созданию новых рабочих мест в регионе.

«Создание платформы позволит выстроить адресную и системную работу по каждому проекту, в том числе решить такие проблемы, как низкий уровень информированности инвесторов о наличии мер поддержки и условиях их получения, а также преодолеть сложности, возникающие при подготовке необходимой для получения мер поддержки документации и трудности взаимодействия с органами государственной власти в процессе получения мер поддержки», – сказал исполнительный директор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев.

В рамках соглашения «МСП Банк» будет оказывать содействие повышению инвестиционной активности на территории субъектов России, входящих в состав СКФО, и информировать о доступных мерах государственной поддержки для их реализации. Ранее «МСП Банк» участвовал в апробации платформы — на нее выставлялись инвестиционные проекты, которые банк поддерживал, отрабатывались механизмы взаимодействия с инициаторами проектов и кредитными организациями, а также тестировались цифровые инструменты для повышения доступности мер государственной поддержки.

«Мы видим активность предпринимателей в части реализации важных для Северного Кавказа инфраструктурных проектов. С 2025 по 2026 г. малый и средний бизнес СКФО получил в дочернем банке Корпорации МСП «МСП Банке» 21,8 млрд руб. финансовой поддержки. Упрощение доступа бизнеса к мерам господдержки благодаря цифровизации сервисов и организации эффективного взаимодействия между предпринимателями, кредитными организациями и институтами развития способствует росту инвестиционной активности и повышает качество жизни в регионе», – сказал врио председателя правления «МСП Банка» Алексей Потапов.


