«Cбер2B» внедрил чат-бот с ИИ в сервис электронных перевозочных документов

Оператор «Сбер2B ЭДО» внедрил генеративный чат-бот на базе нейросети «ГигаЧат» для бизнеса в сервис для электронных перевозочных документов «ЭПД Cбер2B». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Виджет чат-бота доступен во вспомогательном диалоговом окне пользовательского интерфейса сервиса «ЭПД Сбер2B» для электронных перевозочных документов.

По вопросам, входящим в зону ответственности чат-бота, ИИ сразу предоставляет ответы пользователям на наиболее распространённые пользовательские сценарии, а более сложные или нестандартные запросы автоматически передаются оператору поддержки.

При разработке нового инструмента использованы проверенные практики, использованные в чат-ботах сервисов «ЭДО Сбер2B» и «EDI Cбер2B».

В основе решения лежит улучшенная архитектура из 16 специализированных ИИ-агентов, что повышает точность ответов и снижает вероятность возникновения ошибок.

Чат-бот стал точнее и внимательнее к контексту: лучше понимает формулировки запросов и отвечает строго по теме, не отвлекаясь на посторонние вопросы и запросы пользователей. Это позволяет получать релевантные ответы быстрее и без ошибок.

Функционал чат-бота включает: ответы на вопросы по работе в сервисе ЭПД Сбер2B; помощь с авторизацией в сервисе; консультирование по работе с документами, путевыми листами, транспортными накладными; пошаговый инструктаж по созданию новой транспортной накладной; помощь водителям с настройкой мобильного приложения; консультации по работе с API; фильтрацию некорректных запросов и потенциально опасных промптов от злоумышленников переключение на специалистов службы поддержки по сложным запросам.

