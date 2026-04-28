CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

MAR Consult: Способы оплаты в России – безналичные против наличных

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про способы оплаты в России. С 2026 г. в России усилился мониторинг финансовых операций: с мая 2026 г. ужесточается контроль за крупными наличными операциями. Банки обязаны внимательнее отслеживать снятия, внесения наличных и цепочки переводов. Это может ускорить переход населения на безналичные расчеты, особенно среди тех, кто ценит прозрачность и удобство. Однако для значительной части россиян наличные остаются важным инструментом. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем федеральным округам. Опрос проведен в апреле 2026 г.

Безналичные инструменты доминируют, но наличные не уходят из оборота, а занимают устойчивую нишу. Банковская карта является безальтернативным лидером: ее используют четверо из пяти россиян (81%). На втором месте — «Система быстрых платежей» (СБП) с долей 39%. Наличные сохраняют значимую позицию: чуть более четверти респондентов (28%) называют их основным способом оплаты (при этом мужчины прибегают к ним почти в полтора раза чаще женщин — 34% против 23%). Электронные кошельки используют 9%, а оплату по QR-кодам — 13%.

Способы оплаты в возрастных группах

Молодежь 18–24 лет демонстрирует самые высокие показатели использования инновационных способов оплаты: 62% активно применяют СБП — это на 23 п.п. (процентных пунктов) выше среднего значения. При этом доля использования наличных в этой группе минимальна — всего 18%.

Возрастная группа 25–34 года показывает максимальную адаптацию к картам: 85% используют их как основной способ оплаты. Доля СБП составляет 44%, наличных — 22%.

Средневозрастная группа 35–44 года — пик использования наличных: 35% респондентов этой группы предпочитают купюры. Банковские карты используют 82%, СБП — 42%.

Среди людей 45–54 лет сохраняет высокий уровень использования карт (79%), но интерес к СБП снижается – только 31%, а наличные остаются востребованными у 34%.

Старшая группа 55–65 лет активно осваивает карты (82%), но демонстрирует минимальное использование СБП — всего 25%. Доля наличных составляет 25%, что ниже, чем в средних возрастных группах, но выше, чем у молодежи.

Чем моложе респондент, тем выше его готовность использовать цифровые инновации (СБП, QR-коды). Наличные наиболее востребованы в возрасте 35–54 лет, что может быть связано с привычками и консерватизмом в финансовых решениях.

Способы оплаты в зависимости от дохода

Разумная безопасность: границы применимости ИИ в ИБ, и где без него не обойтись
Разумная безопасность: границы применимости ИИ в ИБ, и где без него не обойтись Безопасность

Низкодоходная группа (менее 40 000 руб. в месяц на семью) демонстрирует высокую зависимость от наличных: 37% используют их как основной способ оплаты — это максимальное значение среди всех доходных групп. Банковскими картами пользуются 85%, СБП — 34%.

Группа со средним доходом (41 000–85 000 руб. в месяц на семью) показывает пик использования СБП: 48% респондентов активно применяют эту технологию. Доля наличных снижается до 28%, карты используют 73%.

Группа с доходом 86 000–150 000 руб. в месяц на семью демонстрирует минимальную зависимость от наличных — всего 19%. Банковские карты используют 86%, СБП — 33%. Вероятно, эта группа наиболее интегрирована в цифровую финансовую инфраструктуру.

Высокодоходная группа (более 151 000 руб. в месяц на семью) использует банковские карты — 86%, СБП — 46%, наличные — 28%.

Как отечественная ИТ-инфраструктура обеспечила биометрическую революцию в России
Как отечественная ИТ-инфраструктура обеспечила биометрическую революцию в России Импортонезависимость

Таким образом, опрос показал, что банковская карта является универсальным инструментом, принятом всеми демографическими группами. Ее использование стабильно высоко независимо от пола, возраста и дохода. СБП — драйвер роста среди молодежи и среднего класса. Наличные не исчезают, а сегментируются. Полное вытеснение наличных маловероятно в среднесрочной перспективе.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult, прокомментировал: «Россия движется к безналичному обществу, но этот переход неравномерен. Усиление мониторинга наличных операций может ускорить переход на безнал среди тех, кто ценит прозрачность и удобство. Однако для значительной части населения наличные останутся важным инструментом из-за привычек, доступности инфраструктуры и потребности в конфиденциальности, поэтому регуляторам необходимо балансировать между контролем и удобством, чтобы не вытеснить население в «серые» финансовые схемы. Успешная финансовая политика должна учитывать демографические, региональные и социально-экономические различия, а не навязывать единый стандарт для всех».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews приглашает принять участие в конференции «Строительные технологии будущего 2026» 21 мая

Российские ученые получили патент США на нейросеть для распознавания банковских карт и документов

Нобелевский лауреат по экономике: Массовое внедрение ИИ приведет к хаосу и значительному росту неравенства

Сбербанк создает новый бренд без слова банк, чтобы объединить в нем свои нефинансовые ИТ-продукты

Власти: Уголовная ответственность для дропперов - не решение проблемы. Нужно менять подходы

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще