ВТБ запустил целевую систему бизнес-аналитики и платформу для самостоятельного анализа данных

ВТБ завершил внедрение целевой системы аналитической отчетности, а также платформы для самостоятельного анализа данных, которая позволяет сотрудникам работать с данными и проводить аналитику без привлечения ИТ-специалистов.

В рамках импортозамещения внедрены два российских решения: «Форсайт. Аналитическая платформа» для формирования регламентной отчетности и интерактивных панелей, а также PIX BI – для самостоятельной работы с данными для бизнес-пользователей.

По словам старшего вице-президента, руководителя департамента технологического развития общебанковских систем ВТБ Никиты Рыбченко, проект стал важным шагом в развитии культуры принятия решений на основе данных.

«Мы создали платформу, которая позволяет бизнес-подразделениям быстрее получать доступ к данным и использовать их в операционной деятельности. Платформа интегрирована с целевым хранилищем, озером данных и оперативными витринами, что обеспечивает пользователям гибкий доступ к данным из более чем 450 систем с разным уровнем актуальности и детализации. Это напрямую влияет на эффективность процессов и создает основу для дальнейшего масштабирования аналитики в банке», – сказал Никита Рыбченко.

Подразделения сами выбирают нужный подход: от быстрых операционных отчетов до глубинной аналитики с использованием сложной логики расчетов в зависимости от стоящих перед ними задач. Платформой уже пользуются более 2 тысяч сотрудников. После запуска количество запросов на аналитику со стороны бизнеса увеличилось более чем в три раза.

Как отметила старший вице-президент, руководитель финансового департамента ВТБ Наталья Сурова, сотрудники видят данные в режиме, близком к реальному времени, и могут самостоятельно выбирать оптимальный путь к результату.

«Создание собственной аналитической платформы можно сравнить со строительством современной навигационной системы для большого корабля. Если раньше подразделения пользовались разными “картами” и привлекали ИТ-специалистов, чтобы сверить курс, то теперь у нас единая цифровая среда. Это позволяет быстрее понимать потребности клиентов и предлагать более релевантные решения здесь и сейчас», – сообщила Наталья Сурова.

Проект внедрения стал победителем первой российской отраслевой премии BI Award 2025 в категории «Импортозамещение».

