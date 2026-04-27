«Т-Банк» запустил оплату T-Pay на iPhone без подключения к интернету

«Т-Банк» добавил возможность бесконтактной оплаты для пользователей смартфонов на iOS без подключения к интернету. Теперь с помощью сервиса T-Pay на iPhone можно совершить оплату на кассе, даже если смартфон не подключен к сети. Так клиенты смогут оплачивать покупки в магазинах на цокольных этажах или в помещениях с плохим сигналом. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Чтобы платить через T-Pay на iPhone без интернета, достаточно один раз оплатить покупку при подключении к сети. В момент первой оплаты приложение «Т-Банка» автоматически настроит защиту и создаст для устройства цифровой сертификат, который обеспечит безопасную оплату в будущем. После этого оплачивать покупки можно без доступа к интернету. Данные карты при этом не используются, не сохраняются и никуда не передаются. Повторно интернет может понадобиться только в том случае, если сервис сочтет операцию небезопасной. Тогда подключение к сети потребуется для дополнительной актуализации сертификата, после чего офлайн-оплата снова будет доступна.

Чтобы воспользоваться функцией оплаты без подключения к интернету, нужно открыть экран оплаты T-Pay на iPhone. Это можно сделать одним из пяти способов: через кнопку «Оплатить айфоном» на главной странице приложения «Т-Банка»; поднести iPhone к терминалу, когда открыт главный экран мобильного приложения «Т-Банка» или экран для сканирования QR-кода; при помощи долгого нажатия на иконку приложения «Т-Банка» на экране устройства и выбора пункта «Оплатить iPhone» в открывшемся меню; через виджет оплаты на экране блокировки; с помощью команд на iPhone 15 Pro и новее, если на кнопку действий назначена функция оплаты.

Оплата T‑Pay на iPhone без интернета доступна, только если вход в приложение банка настроен через Face ID или Touch ID.

Никита Буклиш, директор по продукту T-Pay: «Возможность оплачивать телефоном без подключения к интернету уже давно есть для T-Pay на Android ― и каждая десятая оплата на телефонах с этой операционной системой проходит без интернета. Кроме того, после запуска T-Pay на iPhone в прошлом году мы начали получать много просьб клиентов добавить возможность оплаты смартфоном даже в том случае, если подключение к интернету отсутствует. Поэтому мы сделали это обновление. Наша задача ― дать клиенту возможность оплатить покупку в любом случае, причем быстро, безопасно и выгодно, даже если интернет не работает».

Для использования бесконтактной оплаты с T-Pay на iPhone без подключения к интернету необходим смартфон с установленной версией iOS 16 и выше, а также обновленное мобильное приложение «Т-Банка» версии 7.31 и выше.