«Сбер» упростил оформление перевода зарплаты на карту банка

«Сбер» упростил оформление перевода зарплаты на карту банка. Сотрудники могут в пару кликов сменить зарплатный банк в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Весь путь от появления потребности до зачисления зарплаты на карту стал полностью цифровым и бесшовным, что избавляет клиента от необходимости заполнять бумажные заявления. Сервис доступен сотрудникам компаний, подключённых к зарплатному проекту «Сбера».

Ранее для смены зарплатного банка сотруднику было необходимо оформить заявление, распечатать его, заполнить реквизиты, подписать документ и передать его работодателю. Теперь заявление можно сформировать в приложении, подписать простой электронной подписью и отправить работодателю напрямую. Он получит заявление в «СберБизнес», проверит реквизиты для зачисления и примет его, после чего сотрудник получит уведомление в мобильном приложении.

Электронное заявление уже работает в последних версиях приложения «СберБанк Онлайн» на iOS и Android. Для более ранних версий, как и прежде, можно сформировать заявление для печати или передать реквизиты по QR работодателя.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Оформить перевод зарплаты можно также и в любом офисе банка. Менеджер поможет сформировать заявление и моментально направит его в организацию.

Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка, сказала: «Ежегодно миллионы наших клиентов меняют работу, и планируют сменить или сохранить зарплатный банк. Мы полностью перевели этот процесс в цифровой формат, чтобы сделать его быстрым и удобным для клиента. Сотруднику больше не нужно тратить время на бюрократию, при этом нагрузка на бухгалтерию снижается. Новым способом перевода зарплаты в «Сбер» уже воспользовались более 500 тыс. человек. Это хороший пример того, как технологии «Сбера» упрощают повседневные процессы и помогают избавиться от лишней рутины».

Другие материалы рубрики

Российские ученые получили патент США на нейросеть для распознавания банковских карт и документов

Нобелевский лауреат по экономике: Массовое внедрение ИИ приведет к хаосу и значительному росту неравенства

Сбербанк создает новый бренд без слова банк, чтобы объединить в нем свои нефинансовые ИТ-продукты

Власти: Уголовная ответственность для дропперов - не решение проблемы. Нужно менять подходы

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Приложения российских банков кишат «дырами». Их тысячи, и это только начало

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще