Россияне за год стали на 30% чаще использовать для оплаты QR-код - аналитика «Ozon Банка»

«Ozon Банк» проанализировал, как менялись методы платежей, которые используют клиенты, сравнив данные 2025 г. с 2024 г. Доля клиентов, использующих QR-код при совершении покупок, выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Ozon Банка».

Тенденция к росту сохраняется и при сравнении февраля 2026 г. к аналогичному периоду 2025 г.. Доля клиентов выросла на 23%.

При этом объем денежных средств, проходящих через этот метод платежа, увеличился в 2025 г. на 69%. Это говорит о том, что клиенты стали чаще совершать по QR не только мелкие покупки, но и более дорогостоящие, отмечают эксперты банка. В целом уже более половины всех клиентов «Ozon Банка» используют QR для оплат.

Пластиковая карта остается самым популярным средством платежа, ее по итогам 2025 г. не используют лишь 13% клиентов (против 9,8% годом ранее)

В топе самых популярных категорий трат среди клиентов «Ozon Банка» также произошли изменения. Несмотря на то, что, как и годом ранее, в 2025 г. первые два места занимают супермаркеты и кафе и рестораны, третья позиция поменялась: фастфуд уступил оплатам на АЗС.