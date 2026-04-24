«Финлид» от «Точка Банка» добавил возможность управления задачами для бухгалтерских компаний

«Финлид» от «Точка Банка» запустил «Задачи» — комплексный инструмент управления задачами, встроенный прямо в рабочий сервис бухгалтера. Он помогает бухгалтерским компаниям и штатным специалистам сократить время на ручной контроль и упорядочить работу команды, а также снизить риск срывов сроков. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Новое решение закрывает одну из самых болезненных задач в работе бухгалтерии — переводит управление задачами из таблиц, чатов и «ручного режима» в автоматизацию.

«Задачи» выглядит как доска задач внутри сервиса. Руководитель может составить задачи себе и сотрудникам, видеть распределение нагрузки по каждому специалисту и типу работ. Инструмент помогает учитывать рабочее время: контролировать, сколько времени команда тратит на конкретные задачи клиентов, что помогает равномерно распределять работу и оценивать фактические трудозатраты по каждому клиенту. Если становится видно, что обслуживание требует больше ресурсов, чем предполагалось, то бухкомпания может скорректировать тариф и формат работы.

Бухгалтер работает со своим списком задач, запускает таймер, отмечает выполнение и фиксирует время на каждую операцию. В инструменте есть удобные опции — планирование и приоритеты, чек-листы, таймер учета рабочего времени, фильтрация по типам задач и выгрузка аналитики трудозатрат в Excel. Отдельно предусмотрен механизм с задачами, невыполненными к дедлайну: они автоматически выводятся из просрочки через срок, который задает главбух. Благодаря этому, руководитель сохраняет возможность видеть актуальные сбои и отслеживать статус.

Решение изначально учитывает бухгалтерскую специфику. В сервисе можно работать с типами задач — первичной документацией, банковскими выписками, отчетностью, биллингом и другими услуги. Регламентные задачи (по заданному расписанию) настраиваются по привычной логике работы бухгалтеров — ежедневно, еженедельно или ежемесячно.

Для срочных обращений предусмотрены быстрые задачи. Сотрудник создает задачу одной кнопкой прямо в колонке «В работе», и таймер запускается сразу.

«Ранее бухгалтерские компании решали эту задачу “вручную” — во многих командах они по-прежнему живут в мессенджерах, таблицах и на личном контроле руководителя, что сильно усложняет процесс. Срочные запросы, консультации и разовые поручения часто остаются в переписках или в голове у сотрудников, а руководитель не видит реальную загрузку команды и не может вовремя заметить, кто из клиентов требует больше ресурсов. Мы решили автоматизировать эту рутину, потому что в периоды отчетности бухгалтеру сложно держать в голове десятки задач и постоянно переключаться между ними. Такой инструмент помогает навести порядок в ежедневной работе, не терять сроки и вести больше клиентов без потери качества. А руководителю — лучше видеть нагрузку команды и вовремя замечать риск перегрузки и выгорания сотрудников», — сказал Дмитрий Почивалин, лидер решений для автоматизации бухкомпаний в сервисе «Финлид» от «Точка Банка».

Текучка кадров в бухгалтерии в 2025 г. выросла на 25%, а 77% работодателей связывают уход сотрудников с выгоранием. На этом фоне задачи, которые теряются в ручном управлении, становятся кадровой проблемой.

Инструмент одинаково актуален для двух сегментов. Первый — бухгалтерские компании на аутсорсе, которые параллельно ведут десятки клиентов и часто управляют задачами через чаты, таблицы и разные сервисы. Второй — штатные бухгалтерские отделы и подразделения, где задачи распределяются между бухгалтерией, руководителем и другими отделами.

В планах сервиса — развитие инструмента, включая кастомизацию типов задач для штатных бухгалтеров уже летом 2026 г.