CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

«Финлид» от «Точка Банка» добавил возможность управления задачами для бухгалтерских компаний

«Финлид» от «Точка Банка» запустил «Задачи» — комплексный инструмент управления задачами, встроенный прямо в рабочий сервис бухгалтера. Он помогает бухгалтерским компаниям и штатным специалистам сократить время на ручной контроль и упорядочить работу команды, а также снизить риск срывов сроков. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Новое решение закрывает одну из самых болезненных задач в работе бухгалтерии — переводит управление задачами из таблиц, чатов и «ручного режима» в автоматизацию.

«Задачи» выглядит как доска задач внутри сервиса. Руководитель может составить задачи себе и сотрудникам, видеть распределение нагрузки по каждому специалисту и типу работ. Инструмент помогает учитывать рабочее время: контролировать, сколько времени команда тратит на конкретные задачи клиентов, что помогает равномерно распределять работу и оценивать фактические трудозатраты по каждому клиенту. Если становится видно, что обслуживание требует больше ресурсов, чем предполагалось, то бухкомпания может скорректировать тариф и формат работы.

Бухгалтер работает со своим списком задач, запускает таймер, отмечает выполнение и фиксирует время на каждую операцию. В инструменте есть удобные опции — планирование и приоритеты, чек-листы, таймер учета рабочего времени, фильтрация по типам задач и выгрузка аналитики трудозатрат в Excel. Отдельно предусмотрен механизм с задачами, невыполненными к дедлайну: они автоматически выводятся из просрочки через срок, который задает главбух. Благодаря этому, руководитель сохраняет возможность видеть актуальные сбои и отслеживать статус.

Решение изначально учитывает бухгалтерскую специфику. В сервисе можно работать с типами задач — первичной документацией, банковскими выписками, отчетностью, биллингом и другими услуги. Регламентные задачи (по заданному расписанию) настраиваются по привычной логике работы бухгалтеров — ежедневно, еженедельно или ежемесячно.

Для срочных обращений предусмотрены быстрые задачи. Сотрудник создает задачу одной кнопкой прямо в колонке «В работе», и таймер запускается сразу.

«Ранее бухгалтерские компании решали эту задачу “вручную” — во многих командах они по-прежнему живут в мессенджерах, таблицах и на личном контроле руководителя, что сильно усложняет процесс. Срочные запросы, консультации и разовые поручения часто остаются в переписках или в голове у сотрудников, а руководитель не видит реальную загрузку команды и не может вовремя заметить, кто из клиентов требует больше ресурсов. Мы решили автоматизировать эту рутину, потому что в периоды отчетности бухгалтеру сложно держать в голове десятки задач и постоянно переключаться между ними. Такой инструмент помогает навести порядок в ежедневной работе, не терять сроки и вести больше клиентов без потери качества. А руководителю — лучше видеть нагрузку команды и вовремя замечать риск перегрузки и выгорания сотрудников», — сказал Дмитрий Почивалин, лидер решений для автоматизации бухкомпаний в сервисе «Финлид» от «Точка Банка».

Текучка кадров в бухгалтерии в 2025 г. выросла на 25%, а 77% работодателей связывают уход сотрудников с выгоранием. На этом фоне задачи, которые теряются в ручном управлении, становятся кадровой проблемой.

Инструмент одинаково актуален для двух сегментов. Первый — бухгалтерские компании на аутсорсе, которые параллельно ведут десятки клиентов и часто управляют задачами через чаты, таблицы и разные сервисы. Второй — штатные бухгалтерские отделы и подразделения, где задачи распределяются между бухгалтерией, руководителем и другими отделами.

В планах сервиса — развитие инструмента, включая кастомизацию типов задач для штатных бухгалтеров уже летом 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

