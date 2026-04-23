«Т-Банк» запустил покупки в один клик: товары известных брендов можно оплатить в разделе «Шопинг»

«Т-Банк» объявил о запуске покупок в один клик — теперь товары известных брендов можно купить в банковском приложении без перехода на сайты интернет-магазинов. Такой формат — нативный чекаут — позволяет оплачивать корзину покупок сразу после выбора товаров, не нужно заново вводить данные карты или адрес доставки. В один клик уже можно приобрести продукцию таких ритейлеров как Lamoda, Kitfort, Redmond, Tefal, «Все Инструменты», «Технопарк» и еще более 20 других брендов, размещенных в разделе «Шопинг».

Сейчас, не выходя из приложения «Т-Банка», можно заказать бытовую технику и электронику, косметику, брендовую одежду и товары для дома. Всего на товарной витрине «Шопинг» представлено больше 300 партнеров. До конца 2026 г. оплата в один клик станет доступной у большинства из них.

Почему нативный чекаут удобен для покупателя: удобно купить в рассрочку с повышенным лимитом; можно безопасно в один клик оплатить с любого счета в «Т-Банке» и получить кешбэк за покупку; в случае возникновения проблем с покупкой поддержка «Т-Банка» может помочь вернуть деньги.

Чем нативный чекаут полезен для партнеров: партнер платит только за реально совершенные заказы, а не за трафик на сайт; возможность принимать оплату в рассрочку или «Долями» увеличивает средний чек покупки. Например, в сегменте электроники, средний чек при оплате покупок «Долями» выше обычного на 80%; переход на нативный чекаут в «Шопинге» сохраняет логистику партнеров.

Максим Загребин, директор сервиса «Город» в «Т-Банке», сказал: «Мы превращаем «Шопинг» в место, где можно не просто выбрать качественный товар от известных брендов, крупных интернет-магазинов и маркетплейсов, но и сразу его оплатить, выбрать условия доставки и отследить статус заказа внутри приложения банка. При покупке в приложении «Т-Банка» клиенты продолжают получать повышенный кешбэк, но также им становятся доступны лучшие на рынке условия рассрочки и возможность безопасной оплаты с любой карты или счета в банке. При этом мы усиливаем присутствие ритейлеров на дополнительной для них площадке с аудиторией 55 млн клиентов банка, сохраняя их логистику и программы лояльности. Кроме того, инструменты нашей рекламной платформы продолжают оставаться источником онлайн и офлайн-трафика для наших партнеров через рекламную платформу «Т-Реклама».

