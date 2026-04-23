Разработанный Сбербанком ИИ-агент ускоряет комплаенс-расследования

Комплаенс-агент внедрен в банке с конца 2025 г. Он обеспечивает каждому клиенту еще более прозрачное, быстрое и предсказуемое взаимодействие с банком. Эту мультиагентную систему создали на базе нейросети GigaChat для снижения рисков. Она повышает точность выявления сомнительных операций, ускоряет комплаенс-расследования и поддерживает принятие решений. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Современные ИИ-решения и ИT-инфраструктура помогают в режиме реального времени проводить анализ операций, выявлять и предотвращать угрозы, выстраивать с клиентом открытый диалог: вместо блокировок банк предлагает исправить ситуацию и избежать неприятных последствий.

Игорь Кондрашов, старший вице-президент, руководитель блока «Правовые вопросы, комплаенс и взаимодействие с госорганами» Сбербанка: «Доверительный и уважительный диалог с клиентами — основа для создания по-настоящему нужных, качественных и прорывных решений. Важно слушать и слышать запросы, понимать потребности и предвосхищать ожидания. Только тогда можно говорить о взаимном развитии, росте и успехе. Наш комплаенс-агент очень помогает в этом — он на стороне клиента, заботится о его времени и спокойствии. Неоспорима и польза международного сотрудничества, диалога между регуляторами и бизнесом для создания благоприятной среды инноваций. На конференции мы еще раз убедились — искусственный интеллект становится не просто инструментом, а настоящим союзником в построении честных и прозрачных отношений между банком, клиентами и обществом».

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание
Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

