Без бумаг и визита в отделение: Сбербанк провел первую в России онлайн-выплату наследства

Клиентам Сбербанка доступен сервис, который позволяет получить наследство в онлайн-формате, после оформления права у нотариуса. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Ранее процедура выглядела так: после истечения установленного законом срока наследник вступал в права наследства у нотариуса, получал на руки бумажное свидетельство и передавал его в отделение банка. Теперь нотариус после приема может направить документ в личный кабинет гражданина на «Госуслугах», откуда его можно загрузить в «Сбербанк Онлайн».

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю достаточно открыть приложение «Сбербанк Онлайн», выбрать опцию «Получить наследство», дать согласие на передачу данных и загрузить электронное свидетельство о праве на наследство из «Госуслуг». Как только документ проверят, клиенту придет уведомление, останется только выбрать счет — и деньги мгновенно будут зачислены.

Инновационную технологию банк реализовал вместе с Аналитическим центром при Правительстве России, Банком России, Минцифры и Федеральной нотариальной палатой. Первая в России выплата в онлайн-формате прошла в Москве 20 апреля 2026 г.

Проект стартовал в 2025 г. Сначала Сбербанка, Минцифры и Федеральная нотариальная палата разработали машиночитаемое свидетельство о праве на наследство. Затем сервис запустили в пилотном режиме. Сейчас технология заработала без ограничений по сумме и числу наследников, а с первого сентября будет доступна нотариусам по всей стране.

Петр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка: «Потеря близкого человека — трудный период в жизни каждого человека, и бюрократические сложности здесь особенно невыносимы. Поэтому мы поставили перед собой задачу избавить людей от лишних бумаг и визитов в банк при получении наследства. Теперь все можно сделать за несколько минут прямо в телефоне. Надо просто загрузить документ из "Госуслуг" в «Сбербанк Онлайн» — и деньги придут на счет. Инновация поможет миллионам россиян сэкономить время при получении наследства».

Константин Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты: «Проект "Цифровое наследство" — это один из актуальных и полезных результатов взаимодействия нотариата с ведомствами, банками и другими партнерами. Сегодня онлайн-инструменты ускоряют и упрощают совершение юридически значимых действий. При этом сохраняется важнейшая традиционная компетенция нотариата — гарантия надежной защиты прав и имущественных интересов граждан».