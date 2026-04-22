Российские туристы в Таиланде теперь могут платить через «Сбер» по QR‑коду

Российские туристы в Таиланде получили привычный и быстрый способ оплаты: «Сбер» запустил возможность покупок QR-кодом. Теперь, чтобы купить сувениры, поужинать в ресторане или заплатить за такси, достаточно открыть приложение «СберБанк Онлайн» и отсканировать QR-код. QR-платежи принимаются более чем в 6 млн торговых точек по всей территории Таиланда. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать “Thai QR” в «СберБанк Онлайн». При оплате на экране приложения отображается сумма в тайских батах и российских рублях.

Для оплаты на Android и iOS необходима версия приложения, вышедшая в июне 2025 г. и позже (для Android – версия с 16.10, на iOS – версия с 17.0). Версию «СберБанк Онлайн» можно посмотреть в разделе «Настройки» -> «О приложении».

Только за I квартал 2026 г. количество оплат клиентами «Сбера» по зарубежным QR-кодам выросло в 5 раз в сравнении с оборотом за весь 2025 г. Ежемесячно более 100 тыс. клиентов банка совершают покупки таким образом.

Страны Азии становятся всё более популярными для оплаты по QR-кодам среди россиян. Это связано с массовым распространением QR-платежей и большим туристическим потоком. Абсолютным лидером в этом направлении является Вьетнам. Банк запустил оплату по QR-кодам там в IV квартале 2025 г.

Таиланд стал уже 11 страной, где клиенты «Сбера» могут не беспокоиться о наличных и пользоваться оплатой по QR.