Российские туристы в Таиланде теперь могут платить через «Сбер» по QR‑коду

Российские туристы в Таиланде получили привычный и быстрый способ оплаты: «Сбер» запустил возможность покупок QR-кодом. Теперь, чтобы купить сувениры, поужинать в ресторане или заплатить за такси, достаточно открыть приложение «СберБанк Онлайн» и отсканировать QR-код. QR-платежи принимаются более чем в 6 млн торговых точек по всей территории Таиланда. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать “Thai QR” в «СберБанк Онлайн». При оплате на экране приложения отображается сумма в тайских батах и российских рублях.

Для оплаты на Android и iOS необходима версия приложения, вышедшая в июне 2025 г. и позже (для Android – версия с 16.10, на iOS – версия с 17.0). Версию «СберБанк Онлайн» можно посмотреть в разделе «Настройки» -> «О приложении».

Только за I квартал 2026 г. количество оплат клиентами «Сбера» по зарубежным QR-кодам выросло в 5 раз в сравнении с оборотом за весь 2025 г. Ежемесячно более 100 тыс. клиентов банка совершают покупки таким образом.

Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней
Страны Азии становятся всё более популярными для оплаты по QR-кодам среди россиян. Это связано с массовым распространением QR-платежей и большим туристическим потоком. Абсолютным лидером в этом направлении является Вьетнам. Банк запустил оплату по QR-кодам там в IV квартале 2025 г.

Таиланд стал уже 11 страной, где клиенты «Сбера» могут не беспокоиться о наличных и пользоваться оплатой по QR.

Другие материалы рубрики

Власти: Уголовная ответственность для дропперов - не решение проблемы. Нужно менять подходы

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Приложения российских банков кишат «дырами». Их тысячи, и это только начало

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2026» состоится 22 апреля

Антицифровизация. Силовики без предупреждения отключили российские банки от сервиса проверки паспортов

Власти всерьез берутся за онлайн-переводы между физлицами. Теневые доходы больше не скрыть

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще