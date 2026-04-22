Большинство жителей России одновременно пользуются несколькими банками

Эксперты «Авито Рекламы» провели опрос среди 10 тыс. жителей России, чтобы изучить поведение банковского потребителя и чем он руководствуется при выборе финансовых продуктов. Согласно результатам исследования, большинство респондентов пользуются услугами нескольких банков одновременно, а главным критерием при выборе финансового продукта является прозрачное и понятное описание условий. Об этом CNews сообщили представители «Авито Рекламы».

Большинство опрошенных жителей страны (63%) владеют счетами сразу в нескольких банках, и лишь каждый третий (32%) ограничивается одним. Среди городов выделяется Казань: там услугами нескольких банков пользуются 74% жителей — самый высокий показатель по стране.

Среди предложений лидируют продукты с ощутимой выгодой. Бесплатное обслуживание карты привлекает 45% опрошенной аудитории, повышенный кэшбек на покупки — 40%, кэшбек за оплату услуг и товаров — 39%. Треть опрошенных (33%) обращает внимание на привлекательные ставки по вкладам — это говорит о том, что сберегательная повестка остается значимой даже в конкурентной среде многочисленных кэшбек-программ.

Какие предложения банков в рекламе привлекают вас больше всего?

Реклама банков влияет на предпочтения более чем у половины опрошенной аудитории: 28% респондентов говорят, что она помогает лучше разобраться в предложениях банков, еще 26% — что ориентируются на нее при выборе финансовых продуктов. Суммарно это больше половины от тех, кто замечает банковскую рекламу.

Главный критерий, который привлекает внимание в банковской рекламе — прозрачное и понятное описание условий. Этот фактор отметили 47% опрошенных.

Что в рекламе банков чаще всего привлекает ваше внимание?

Каждый третий (34%) оформил дебетовую карту, открыл счет или другой банковский продукт благодаря рекламе. Среди аудитории с наиболее высоким уровнем дохода этот показатель достигает 59%. Схожая картина у старшей аудитории: среди респондентов 65+ конверсия составила 39%, превысив среднее по выборке.

«В финансовой категории пользователь все чаще сравнивает не бренды, а конкретные условия, поэтому для рекламодателей особенно важно подчеркивать выгоду продукта. Мы видим, что банки остаются одной из самых активных категорий рекламодателей на «Авито», и для них особенно важна работа с аудиторией, которая уже выбирает между предложениями и оценивает условия. В такой ситуации реклама должна не просто привлекать внимание, а помогать принять решение», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.