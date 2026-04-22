Банк «Русский Стандарт»: до 49% выросла доля платежей через СБП в фастфуде

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян в кафе быстрого питания и ресторанах. Согласно статистике его эквайринговой сети, в I квартале 2026 г. доля таких операций через Систему быстрых платежей (СБП) в обеих категориях заметно выросла относительно 2025 г. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Москва, Санкт-Петербург и Казань – лидеры платежей за фастфуд

Средний чек покупки в кафе быстрого питания, по данным банка, в I квартале 2026 г. года вырос до 752 руб. с 540 руб. годом ранее. При этом общее количество таких платежей в январе-марте 2026 г., напротив, снизилось на 5% относительно аналогичного периода 2025 г.

Аналитики банка отмечают, что популярность оплаты через СБП продолжает расти. Так, по данным эквайринговой сети банка, доля таких операций от их общего числа покупок в кафе быстрого питания в I квартале 2026 г. увеличилась до 49% с 40% годом ранее.

Среди городов с самым большим числом оплат в точках быстрого питания в январе-марте 2026 г. оказались: Москва (средний чек 765 руб.); Санкт-Петербург (средний чек 442 руб.); Казань (средний чек 653 руб.).

Доля платежей через СБП в ресторанах выросла до 19%

Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично Импортонезависимость

Россияне стали посещать рестораны чаще и совершать платежи здесь на более высокие средние чеки. Так, средняя сумма такой оплаты в I квартале 2026 г. немного выросла. По данным банка, она составила 2 181 руб. против 2 146 руб. годом ранее. При этом общее число платежей в ресторанах выросло на 5% относительно I квартала 2025 г.

Доля платежей через СБП в ресторанах от их общего числа оказалась ниже, чем в фастфуд-кафе. При этом она также выросла относительно первого квартала 2025 года – до 19% с 5%, соответственно.

Согласно статистике банка «Русский Стандарт», в число городов-лидеров по числу платежей в ресторанах в I квартале 2026 г. вошли: Москва (средний чек 1 818 руб.); Санкт-Петербург (средний чек 2 304 руб.); Нижний Новгород (средний чек 1 227 руб.).

Методология: в рамках исследования в эквайринговой сети Банка Русский Стандарт были изучены все покупки по банковским картам в I квартале 2026 и 2025 гг. в категориях «точки быстрого питания» и «рестораны».

Другие материалы рубрики

Власти: Уголовная ответственность для дропперов - не решение проблемы. Нужно менять подходы

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Приложения российских банков кишат «дырами». Их тысячи, и это только начало

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2026» состоится 22 апреля

Антицифровизация. Силовики без предупреждения отключили российские банки от сервиса проверки паспортов

Власти всерьез берутся за онлайн-переводы между физлицами. Теневые доходы больше не скрыть

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще