CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

Abanking и «Агредатор» стали технологическими партнерами

Nocode-платформа для цифровизации банков Abanking и интеграционная платформа «Агредатор» объявили о технологической интеграции решений. Совместное предложение позволит банкам усилить кредитный конвейер и продукты РКО за счет готовых подключений к государственным сервисам и авторизации через «Госуслуги». Об этом CNews сообщили представители Abanking.

Платформа «Агредатор» выступит в роли интеграционной шины и шлюза к государственным системам: через библиотеку готовых адаптеров банки получат доступ к СМЭВ, Цифровому профилю гражданина, ЕСИА и другим источникам данных без необходимости строить десятки отдельных интеграций. В составе платформы доступны сервис «Инфорадар» для проверки клиентов по достоверным источникам и авторизационный шлюз ЕСИА для идентификации через «Госуслуги» по новым требованиям 2026 г.

Интеграция с Abanking расширит линейку решений платформы для кредитования и расчетно‑кассового обслуживания. В кредитном конвейере данные «Инфорадара» будут использоваться для углубленных проверок заемщиков, что повысит надежность решений и качество риск‑моделей. В продуктах регистрации бизнеса и РКО сервисы «Агредатора» позволят автоматизировать проверки клиентов и сократить долю ручных операций. За счет шлюза к ЕСИА банки смогут реализовать защищенный доступ к продуктам на платформе Abanking через «Госуслуги» и успеть исполнить требования Регламента до дедлайна в конце года.

«Благодаря интеграции банки получают единую точку подключения ко всем ключевым государственным источникам данных — СМЭВ, «Госуслугам», ПФР, ФНС и ФССП — без необходимости выстраивать отдельные интеграции с каждым ведомством. Кредитный конвейер Abanking автоматически запрашивает и получает полный объем верифицированных сведений о заемщике прямо в ходе рассмотрения заявки. Это сокращает стоимость интеграции, ускоряет time-to-market новых кредитных продуктов и повышает точность скоринговых решений за счет актуальных и полных государственных данных», — сказал Максим Михальченко, менеджер по продукту Abanking.

«Агредатор выступает последней милей для интеграции с государственными системами: наша платформа предоставляет более 300 готовых адаптеров, которые покрывают потребности финансового сектора во взаимодействии с ГИС и официальными реестрами. Мы оперативно добавляем новые адаптеры и обновляем существующие. Это позволяет банкам снизить стоимость исполнения регуляторных требований, решить проблему нехватки собственных ИТ-компетенций и разнородной архитектуры API. Экономия бюджета на закупку ПО достигает 30–40%, а поддержание интеграций сокращает более 500 человеко-часов», — сказал Константин Юрьев, генеральный директор АО «Агредатор».

Совместное использование Abanking и «Агредатор» позволяет банкам ускорить запуск и развитие кредитного конвейера и сервисов РКО за счет готовых адаптеров к государственным системам, снизить нагрузку на внутренние ИТ‑команды и повысить надежность проверок, качество KYC/AML‑процедур и соответствие регуляторным требованиям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


