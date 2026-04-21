В ВТБ призвали к партнерству с Китаем для развития суверенного ИИ

Развитие суверенных технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России требует партнерства с дружественными странами, прежде всего, с Китаем. Основные сферы кооперации — использование больших языковых моделей и вычислительных мощностей. Однако при развитии такого сотрудничества необходимо защищать данные российских пользователей, используемых при обучении ИИ, сообщил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока ВТБ на технологической конференции АКПО-Конф 2026 в Москве.

По мнению Безбогова, семейство открытых больших языковых моделей, разработанных китайскими компаниями, работают «чуть лучше», чем российские модели, но несут определенные риски для технологического суверенитета, так как созданы за пределами России. Работа на основе российских моделей, в частности, от «Яндекса» и Сбера, снимает часть этих рисков. «С другой стороны, мир тоже развивается, и то, что сделано лучшее в мире, нам тоже нужно использовать, иначе мы начнем отставать в среднем. Нам нужно как минимум понимать, с кем мы сравниваемся и к чему мы стремимся. Для того, чтобы наши модели были не хуже, мы стараемся обучать их на обезличенных данных. И считаем, что партнерство с Китаем — это правильный возможный вариант, они действительно сейчас по многим направлениям лидируют», — уверен Сергей Безбогов.

Такое же партнерство должно быть и для развития суперкомпьютеров, чьи вычислительные мощности необходимы при использовании ИИ, подчеркнул Безбогов: «Если взять вычислительные мощности, которые есть за рубежом и которые есть у нас, понятно, что те суперкомпьютеры, которые сейчас работают, в первую очередь в США, многократно превышают те мощности, которые есть в России. И это тоже проблема».

«Нам нужно увеличивать мощности, находя кооперацию, партнерство с дружественными странами, я имею в виду Китай. В частности, уже сейчас есть большие совместные лаборатории с китайскими коллегами. Мы выходим на то, что графические процессоры, которые в Китае производят, начинают двигаться к нам. Более того, мы уже, в принципе, начинаем собирать российские сервера на российской территории с китайскими графическими процессорами. Это – будущее, так как без кооперации не обойтись. Мы большая и сильная страна, но есть другие большие и сильные страны, вместе с которыми мы достигнем больших результатов», — говорит Сергей Безбогов.

Банки уже активно используют искусственный интеллект и большие языковые модели, но в финансовом секторе применение этих технологий усложняется требованием по банковской тайне и защите персональных данных, подчеркнул топ-менеджер. Поэтому, продолжает он, перед банками стоит экзистенциональный вопрос: «Как сделать так, чтобы использовать самые эффективные и популярные большие языковые модели, но при этом не допустить утечку данных?». ВТБ для решения этой дилеммы помещает большие языковые модели внутрь банка, объяснил Безбогов: «Я имею в виду, устанавливать их в On-Premise (метод работы с ПО на собственных серверах компании), а дальше использовать их исключительно внутри защищенного банковского контура. На сегодняшний день к такому режиму работы готовы наши российские большие языковые модели, в том числе YandexGPT и GigaChat».