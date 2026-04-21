«Умный автоплатеж» поможет абонентам «МегаФона» избежать неожиданных списаний со счета

«МегаФон» и Сбербанк запустили сервис пополнения баланса телефона нового поколения. «Умный автоплатеж» автоматически поддерживает положительный баланс мобильного телефона. Он анализирует предстоящие списания и рассчитывает сумму пополнения так, чтобы абонент оставался на связи везде и даже в роуминге. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сервис в режиме реального времени отслеживает баланс и анализирует все предстоящие регулярные списания на ближайшие 30 дней. И на основе этих данных «МегаФон» рассчитывает необходимую сумму пополнения — с учетом абонентской платы, платных подписок, дополнительных пакетов интернета и других ежемесячных услуг. Сумма покрывает все прогнозируемые расходы на месяц вперед и включает в себя небольшой резерв в 20 руб.

По данным Сбербанка, 61% пользователей периодически забывают вовремя пополнить мобильный счет или пропускают уведомления оператора о снижении баланса. При этом традиционный автоплатеж не синхронизирован с датами списания средств за услуги, он просто пополняет счет на фиксированную сумму в заранее установленный день, либо при достижении минимального порога баланса. В результате даты пополнения и списания могут не совпасть, поэтому абоненту необходимо их вручную синхронизировать. Между тем механизм «Умного платежа» исключает ошибочные пополнения и при необходимости инструмент может пополнять баланс несколько раз в месяц, но не превысит лимит, который установил пользователь.

«Мы видим, что пользователям уже недостаточно классических автоплатежей — они не учитывают реальную структуру расходов и часто не спасают от ухода в минус. Поэтому мы создали сервис, который работает как полноценный финансовый ассистент, благодаря которому не нужно контролировать баланс вручную», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

«Стратегия «Сбера» в области платежей — делать финансовые процессы проще и незаметнее, освобождая клиентов от рутины. Мы стремимся к полной автоматизации регулярных платежей: своевременно и без лишних усилий со стороны пользователя. Совместный проект с «МегаФоном» — «Умный автоплатеж» — демонстрирует, как партнерство усиливает технологический эффект. Сервис помогает избавиться от мелких ежедневных забот, высвобождая время для действительно важных дел. Это наглядный пример того, как совместные технологические решения и партнерство упрощают повседневные процессы и делают их надежнее», — сказала директор дивизиона «Платежи» Сбербанка Елена Пиляр.

Управление «Умным платежом» доступно в приложении Сбербанка. Списание с банковской карты и зачисление платежа выполняются только на стороне банка.

