«СберБизнес» запустил подписание платежек по QR-коду и увеличил лимиты для массовых платежей

Клиенты «СберБизнес» теперь могут подписывать платежные поручения с помощью QR-кода. При использовании этой функции лимиты на массовое подтверждение платежей увеличены. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новый сценарий работы помогает совершать пакетное подтверждение платежей в интернет-банке с помощью QR-кода: для этого клиенту нужно выбрать платежные поручения, отсканировать QR-код камерой мобильного устройства, подтвердить операцию в открывшемся мобильном приложении «СберБизнес» и отправить документы.

Для нового способа подтверждения банк учел пожелания клиентов и увеличил лимиты на пакетное подписание — до 30 платежных поручений в одном пакете на общую сумму до 10 млн руб. Раньше массовое подписание можно было совершать через SMS-подтверждение и не более десяти документов на сумму до 1 млн руб.

Запуск нового способа подписания с расширенным лимитом поможет компаниям быстрее проводить регулярные расчетные операции и упростит работу с большими объемами платежей. Функциональность станет доступна клиентам поэтапно (начиная с версии мобильного приложения ««СберБизнес»» 3.78 для смартфонов на ОС Android).

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Потребности наших клиентов постоянно меняются, и наша задача понимать их и постоянно предлагать новые возможности. Подписание платежных поручений через QR-код — важная опция для компаний с большим объемом платежей и альтернативный способ проведения платежей в случае отсутствия мобильной связи. А то, что мы увеличили лимит до 30 документов и 10 млн руб. — результат обратной связи от пользователей и стремление делать наши цифровые сервисы еще более удобными, оперативными и безопасными».

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

