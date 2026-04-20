«Северный Народный Банк» запустил сервис АУСН на платформе BSS

«Северный Народный Банк» ввел в промышленную эксплуатацию модуль автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН) компании BSS. Теперь клиенты банка из сегмента микро- и малого бизнеса, могут подключиться к бездекларационному налоговому режиму и управлять им напрямую из интерфейса дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Об этом CNews сообщил представитель BSS.

«Северный Народный Банк» — универсальный кредитный институт, работающий в Республике Коми и Москве. Банк обслуживает как физических лиц, так и представителей малого и среднего предпринимательства, предлагая широкий спектр продуктов: от расчётно-кассового обслуживания до кредитования и операций с ценными бумагами. Цифровизация сервисов для бизнеса является одним из стратегических приоритетов банка, что подтверждается последовательным внедрением современных технологических решений.

Автоматизированная упрощённая система налогообложения — специальный налоговый режим, действующий в России в рамках эксперимента до конца 2027 г. Он позволяет предпринимателям с годовым доходом до 60 млн руб. и численностью сотрудников до 5 человек полностью передать функции налогового администрирования банку и ФНС: налог рассчитывается автоматически на основе банковских транзакций, декларация не требуется. С 2026 г. актуальность АУСН возросла: при доходе свыше 20 млн руб. на традиционной УСН бизнес обязан уплачивать НДС, тогда как на АУСН этот налог не применяется.

Ключевым фактором при выборе технологического партнёра стала подтверждённая экспертиза BSS в области внедрения АУСН. На сегодняшний день решение компании работает в шести банках: «Ак Барс Банк», «СДМ-Банк», СНГБ, банк «Центр-инвест», «Абсолют Банк» и «Фора-Банк». Ещё два кредитных учреждения, включая «Северный Народный Банк», завершили внедрение. Решение BSS построено на платформе Digital2Go — универсальной среде для быстрого создания банковских сервисов.

В состав модуля АУСН входят: клиентский интерфейс в ДБО для управления налоговым режимом; расчётный модуль НДФЛ; интеграционный адаптер для защищённого обмена данными с ФНС России.

BSS предлагает полностью готовое промышленное решение по АУСН, прошедшее аккредитацию ФНС. Средний срок внедрения под ключ составляет около двух месяцев, что в 3–5 раз быстрее самостоятельной разработки, а бюджет проекта — существенно ниже

«Запуск АУСН в нашем ДБО — логичный шаг в развитии цифровых сервисов для малого бизнеса Республики Коми. Мы стремились предложить клиентам максимально надёжное и проверенное решение, которое уже доказало свою эффективность в других банках. Партнёрство с BSS позволило нам быстро и без рисков пройти все этапы аккредитации в ФНС и вывести сервис в промышленную эксплуатацию. Теперь наши клиенты-предприниматели могут сосредоточиться на развитии бизнеса, делегировав налоговые вопросы автоматизированной системе», — отметила исполняющий обязанности председателя правления «Северного Народного Банка» Нелли Аверьянова.

«Для нас каждый новый запуск АУСН — это подтверждение востребованности нашего подхода. «Северный Народный Банк» продемонстрировал системную работу: от анализа потребностей клиентов до технической реализации. Наше решение позволяет банкам любого масштаба соответствовать требованиям ФНС в сжатые сроки и с предсказуемым бюджетом. Особенно важно, что теперь предприниматели Коми получили доступ к федеральному налоговому инструменту, который реально снижает административную нагрузку на малый бизнес», — сказала Юлия Савинова, руководитель направления по развитию цифровых продуктов центра цифровых решений для бизнеса компании BSS.

Эксперты прогнозируют, что к концу 2026 г. число аккредитованных банков по АУСН может превысить 50 организаций. Для региональных игроков, таких как «Северный Народный Банк», наличие готового решения становится конкурентным преимуществом в борьбе за лояльность клиентов МСБ. Сервис АУСН уже доступен для подключения в личном кабинете ДБО «Северного Народного Банка». Для перехода на новый режим предпринимателю достаточно подать заявление через банковский интерфейс — дальнейшее взаимодействие с налоговыми органами будет осуществляться в автоматическом режиме.