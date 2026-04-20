«Сбер» повысил уровень обслуживания для людей с особенностями речи в контактном центре

«Сбер» обучил свои голосовые модели распознавать речь с нарушениями. Теперь голосовые ассистенты колл-центра могут лучше и точнее понимать вопросы клиентов после инсультов, клиентов с ДЦП, нарушениями слуха и другими особенностями, влияющими на речевую функцию.

Для сбора данных «Сбер» привлёк свыше 200 людей с нарушениями речи, логопедов и дефектологов. Вместе они записали и структурировали массив данных из более чем 50 тыс. аудиозаписей. Это позволило создать модель более высокого качества, которая распознает нечёткую речь там, где раньше возникали сложности.

Общение с голосовым помощником при звонке на номер 900 является важной частью клиентского сервиса. Корректное распознавание речи на этом этапе позволяет повысить качество и скорость обслуживания не только людей, имеющих особенности речи, но и других клиентов.

Сейчас модель работает в режиме реального времени: с помощью искусственного интеллекта модель расшифровывает речь при общении с клиентом, а голосовой ассистент предоставляет ответ. Для клиента это означает, что недопонимание уходит, а вместе с ним — стресс от необходимости повторять или объяснять сказанное.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Мы много работали над тем, чтобы в контактном центре стало проще и комфортнее общаться каждому — вне зависимости от особенностей речи. Для нас это про базовый принцип: технологии должны подстраиваться под человека, а не наоборот. В разработке участвовали сами люди с речевыми особенностями и эксперты — это помогло сделать решение действительно работающим, а заодно поддержать сообщество. Дальше будем масштабировать его и на другие сервисы «Сбера», включая умные устройства, чтобы такой уровень доступности стал нормой везде».