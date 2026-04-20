«Сбер» перевёл оценку рисков корпоративного кредитования на российское ПО

Сбербанк объявил о завершении миграции систем оценки рисков в корпоративном кредитовании с зарубежных решений Pega Platform, Oracle Database и IBM WAS на отечественные программные продукты Platform V от «СберТеха».

Переход состоялся незаметно для клиентов — без остановки критически важных процессов и с полным сохранением функциональности бизнес-приложений. Российское ПО обеспечило более высокую надёжность и отказоустойчивость подсистем, в итоге число ежеквартальных обновлений выросло в 60 раз, а их установка ускорилась в 3,6 тыс. раз.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка, сказал: «Миграция систем оценки рисков на решения «СберТеха» — один из ключевых этапов нашей стратегии импортозамещения. Новый техстек повысил прозрачность доработок и эффективность взаимодействия подразделений. Важным достижением стал 60-кратный рост ежеквартальных обновлений подсистем — это укрепило их стабильность при любых нагрузках. В результате мы не только добились технологической независимости, но и обеспечили масштабируемость, необходимую для дальнейшего развития корпоративного кредитования».

Переход затронул ключевые модули для решения задач по снижению финансовых рисков. Так, на российский технологический стек мигрировала система оценки и мониторинга рисков, отвечающая за расчёт резервов, риск-метрик корпоративных клиентов и принятия решений. Также на новые продукты переведены система контроля кредитных рисков на финансовых рынках и система управления потоком задач андеррайтинга, которая упорядочивает процессы риск-экспертизы, нагрузку и расписание работы персонала. Благодаря микросервисному подходу — разделению систем на независимые модули и их поэтапному отключению — миграция прошла без сбоев в критических бизнес-процессах и бесшовно для пользователей.

Основой нового технологического стека стали продукты «СберТеха»: система автоматизации бизнес-процессов Platform V Flow, СУБД повышенной безопасности и надёжности Platform V Pangolin DB, серверная операционная система корпоративного уровня Platform V SberLinux OS Server, инструмент для управления контейнерными приложениями Platform V DropApp. Решения позволили командам «Сбера» минимизировать трудозатраты на разработку бизнес-приложений, предоставив удобную единую точку доступа, быструю настройку аутентификации, библиотеку шаблонов и компонентов для интерфейсов.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Проекты наших клиентов показывают, что компании рассматривают импортозамещение не как формальность. Им нужны новые возможности, которые помогут бизнесу расти. На решение этой задачи мы и ориентируемся при развитии линейки Platform V. «Сберу» продукты гарантировали удобство интеграции, оперативную поддержку и устойчивость критически важных систем. Особенно актуален этот опыт для корпораций с высоконагруженными сервисами, где требуются гибкость инфраструктуры, защищённость данных и оптимизация затрат на собственную разработку».