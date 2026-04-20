CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Банк «Русский Стандарт»: высоким уровнем финансовой грамотности обладают 64% россиян

Банк «Русский Стандарт» провел ежегодный опрос своих клиентов и пользователей социальных сетей с просьбой оценить свой уровень финансовой грамотности, знания банковских продуктов и сервисов. Согласно статистике, 64% респондентов положительно оценивают свою финансовую грамотность. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Уровень финансовой грамотности растет четвертый год

В 2026 г. 64% респондентов очень высоко оценили свой уровень финансовой грамотности. В 2025 г. их число было 63%, в 2024 г. – 61%, в 2023 г. – 60%, тогда как в 2022 г. – 62%.

В 2026 г. из этих 64% большинство (55%) считают, что хорошо понимают, как устроены финансовые продукты, услуги, но изредка нуждаются в помощи специалистов. А еще 16% уверены, что обладают очень высоким уровнем экономической грамотности, они отслеживают и изучают соответствующие новинки на рынке. В 2025 г. соотношение было на уровне 47% и 16%, в 2024 г. – 44% и 17%, в 2023 г. – 44% и 16%, в 2022 г. 38% и 24%.

32% россиян – со средним уровнем понимания финансовой сферы

Показатель респондентов, которые отмечают у себя средний уровень финансовой грамотности, вырос и составил 32%. Тогда как в 2025 г. он был на уровне 29%, в 2024 г. – 31%, в 2023 и 2022 гг. – 30%.

Низкий уровень финансовой грамотности становится редкостью

И, наконец, наименьшее число участников опроса не уверены в своих знаниях в данной сфере. Низкий и очень низкий уровень финансовой грамотности в 2026 году отметили у себя лишь 4% респондентов. Тогда как в 2025 и 2024 гг. он был на уровне 8%, в 2023 г. – 10%, а в 2022 г. – 8%.

Методология: в опросах принимали участие около 2000 респондентов из числа клиентов банка, участников групп в социальных сетях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще