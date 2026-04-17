«Финлид» от «Точка Банка» представил первый банковский инструмент для штатных бухгалтеров

Сервис «Финлид» от «Точка Банка» теперь работает в двух режимах — «на аутсорсе» и «в штате». При выборе второго варианта интерфейс перестраивается: стартовый экран превращается в карточку компании, открывается доступ к банковским сервисам — депозитам, кредитам, спецсчетам и автоматизации сбора чеков по бизнес-картам, а также к реквизитам, специально сделанным для бухгалтера. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Разделы, связанные с биллингом и мультиклиентскими функциями, актуальные для бухгалтеров на аутсорсе, в новом режиме скрыты. Список компаний при этом остаются доступны, но уходят на второй план — они могут понадобиться при работе с несколькими юрлицами или в холдинговой структуре. Переключение между режимами выполняется в один клик.

Рынок штатных бухгалтеров заметно превышает аутсорсинговый: эта профессия занимает третье место по востребованности в стране, на нее приходится 4,5% всех вакансий. При этом налоговая реформа 2025–2026 гг. расширила круг задач, с которыми сталкиваются финансовые сотрудники внутри компаний. Среди изменений — снижение порога освобождения от НДС, новый ФСБУ 4/2023, прогрессивная шкала НДФЛ и двойная подача уведомлений по НДФЛ в месяц.

До сих пор единого рабочего пространства для штатного бухгалтера не существовало. Большинство доступных инструментов были ориентированы либо на аутсорсеров с учетом специфики их работы, либо на руководителя компании. В результате бухгалтер вынужден был постоянно переключаться между разными вкладками и сервисами, что повышало риск пропуска изменений по лимитам и счетам и вероятность допустить ошибку при ручном контроле. Теперь для штатного бухгалтера «Финлид» становится единым рабочим пространством, где собраны все повседневные инструменты — от интернет-банка и выписок до зарплатного проекта и интеграций с «». Это помогает прозрачно выстроить операционную работу, управлять задачами подчиненных и расти без дополнительного найма сотрудников, что особенно важно в условиях роста бизнеса.

Импортонезависимость

Новый режим будет особенно актуален штатным бухгалтерам компаний с коллективом от восьми человек и главным бухгалтерам небольших организаций, где в бухгалтерии работают от двух специалистов.

«Мы понимаем, что нагрузка на штатных бухгалтеров за последний год заметно выросла, а привычные инструменты уже не закрывают потребности. Существующие решения на рынке преимущественно ориентированы на работу бухгалтеров-аутсорсеров. «Финлид» стал первым банковским сервисом, который адаптировал интерфейс именно под штатного специалиста. Постоянное переключение между вкладками отнимает время и создает риск ошибок — поэтому мы добавили режим, в котором все необходимое собрано в одном окне: интернет-банк, выписки, первичка, зарплатный проект и контроль поручений сотрудникам. Это позволяет работать прозрачно и справляться с растущим объемом работы без расширения штата», — отметили в команде сервиса «Финлид» от «Точка Банка».

Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

