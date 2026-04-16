BSS представляет ТИР 3.0 — «конструктор» банковских интеграций с генеративным ИИ

Компания BSS запустила новую интеграционную платформу ТИР 3.0 — современное low-code решение с поддержкой генеративного искусственного интеллекта, предназначенное для банков и финансовых организаций. Об этом CNews сообщили представители BSS.

ТИР 3.0 — это интеграционная платформа нового поколения, объединяющая визуальное проектирование маршрутов, интеллектуальную автоматизацию и ИИ-ассистента для создания и сопровождения интеграций между банковскими системами. Решение построено на современном полностью импортозамещенном технологическом стеке.

Современные банки сталкиваются с проблемами сложных и дорогих интеграций, ростом количества ИТ-систем и протоколов, а также трудностями масштабирования. ТИР 3.0 решает эти вызовы, предлагая ускоренную разработку и отладку маршрутов интеграции с помощью визуального low-code редактора и генеративного ИИ-ассистента, который берет на себя всю рутинную работу при разработке интеграционного маршрута.

Основные преимущества платформы — снижение на 30–50% стоимости интеграций за счет low-code подхода и автоматизации; ускорение вывода новых продуктов и сервисов на рынок благодаря визуальной разработке; высокая производительность и надежность: до 100 тыс. сообщений в час, 24×7 работа без деградации; поддержка всех ведущих LLM-моделей, что делает платформу гибкой и готовой к любым задачам.

С помощью ТИР 3.0 банки могут не только оптимизировать внутренние ИТ-процессы, но и ускорить цифровую трансформацию, развивая новые сервисы и улучшая клиентский опыт. Решение позволяет эффективно интегрировать данные и системы, обеспечивая гибкость, масштабируемость и конкурентное преимущество на быстро меняющемся финансовом рынке.

«Запуск ТИР 3.0 — это важный шаг в развитии технологической экосистемы. Мы предлагаем банкам надежный инструмент для ускорения реализации интеграционных процессов банка. Благодаря встроенным возможностям генеративного ИИ наши клиенты смогут перенять наш опыт разработки с использованием ИИ и быстрее реализовывать интеграционные проекты», — сказал технический директор компании BSS Дмитрий Свалов.

