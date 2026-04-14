CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт ИТ в банках
|

Система налогового агентирования НДФЛ для банков – Finum.NDFL подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Качественные Программные Решения» (ООО «Коллектив Интеллидженс Системс»), разработчик импортонезависимой автоматизированной системы налогового агентирования НДФЛ для банкинга – Finum.NDFL – объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Finum.NDFL на базе СУБД Postgres Pro Enterprise 17.7 Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Никита Влахно, коммерческий директор, «Качественные Программные Решения»: «Для нас принципиально важно, чтобы Finum.NDFL работала на надежной, производительной и импортонезависимой инфраструктуре — это не опция, а требование банковского рынка. Тестирование на Postgres Professional Enterprise 17 дало измеримый результат: прирост производительности +41% на задачах отбора налоговых данных без единого изменения в коде приложения. Это означает, что банки, переходящие на отечественный стек, получают не компромисс, а реальный выигрыш в скорости. Для систем с миллионами налогоплательщиков и десятками миллионов документов это напрямую влияет на сроки формирования отчетности и операционную нагрузку на команду»

Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов Импортонезависимость

Компания «Качественные Программные Решения» – сертифицированный партнер Postgres Professional – разработала Finum.NDFL: платформу автоматизации налогового агентирования НДФЛ для банков. С 2025 г. (176-ФЗ) прогрессивная шкала НДФЛ применяется к совокупной базе физлица по всем контурам банка одновременно. Finum.NDFL агрегирует данные из всех систем, строит единый профиль налогоплательщика, рассчитывает налог и формирует отчетность в ФНС с встроенным форматно-логическим контролем до отправки. В промышленной эксплуатации в топ-5 банке России: 5 млн налогоплательщиков, 50 млн документов в год, годовая 6-НДФЛ до 3 часов. Платформа построена на Java / Spring Boot / PostgreSQL и протестирована на Postgres Pro Enterprise 17.7, прирост производительности на +41% в задачах отбора данных без изменений в коде приложения.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-сервис помогает инвестору выбрать правильную стратегию

Конференция CNews «Строительные технологии будущего 2026» состоится 21 мая

Олег Илюхин, СДМ-Банк: Как выбрать верный путь при миграции АБС на отечественные СУБД

Российские разработчики разделили между собой суверенного «убийцу» SAP и миллиард рублей

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2026» состоится 22 апреля

ПСБ признали лучшим за летнюю ИТ-подготовку школьников

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще