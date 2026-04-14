Дивизион «Малый и микробизнес» Сбербанка возглавил Сергей Меламед

Директором дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка назначен Сергей Меламед. Он будет отвечать за развитие этого сегмента, качество клиентского сервиса и внедрение технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил представитель банка.

С 2016 г. он возглавлял департамент развития корпоративного бизнеса Сбербанка. Вместе с командой ему удалось трансформировать модель продаж, запустить инновационные продукты и решения для 120 тыс. клиентов средних и крупных компаний страны, развить отраслевую экспертизу и разработать новые инструменты для клиентских менеджеров. Под руководством Меламеда были запущены ИИ-сервисы для сотрудников «Сбера», работающих со средними и крупными предприятиями, и ИТ-платформа «ЕФС. Наш бизнес». Всё это позволило банку повысить качество обслуживания бизнеса и эффективность работы команды.

Накопленный опыт поможет Сергею Меламеду сделать сервисы «Сбера» для малого бизнеса удобнее и выгоднее для предпринимателей, в том числе с помощью искусственного интеллекта.