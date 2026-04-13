Промсельхозбанк ускорил онбординг иностранных туристов в сервисе «Плати в России» благодаря ИИ Smart Engines

Промсельхозбанк представил первый платежный сервис для иностранных путешественников «Плати в России» (Pay in Russia) с быстрым онбордингом клиентов на базе системы распознавания документов Smart Engines. Теперь гости из-за рубежа в ситуациях, где ранее требовались наличные, смогут оплачивать такси, рестораны, проживание в отелях, покупки в торговых центрах, бронирования и развлечения с мобильного телефона по QR-коду — как онлайн, так и офлайн. Об этом CNews сообщил представитель Smart Engines.

Промсельхозбанк создал платежный сервис. Smart Engines, в свою очередь, разработала и внедрила систему распознавания документов, удостоверяющих личность, которая позволяет автоматически считывать и проверять данные иностранных пользователей для подключения к сервису. Алгоритмы обеспечивают распознавание удостоверений личности из 230 стран и юрисдикций, в том числе Индии и Китая, а также проверяют достоверность документов.

Все, что нужно сделать иностранному туристу для регистрации – это навести камеру смартфона на документ. Искусственный интеллект Smart Engines за секунду сможет извлечь все необходимые данные из национального паспорта, загранпаспорта или миграционной карты. Система также считывает информацию с NFC-чипа загранпаспорта и позволяет безопасно проводить небиометрическую сверку лица предъявителя с фотографией в документе по одному селфи с документом. Обработка выполняется локально — как в мобильном приложении, так и в браузере.

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами
«Нам требовалось решение, которое на высочайшем уровне распознает документы клиентов из любых государств — будь то страны СНГ, Ближнего Востока, Индия или Китай. Алгоритмы Smart Engines одинаково точно работают с разными системами письма — от иероглифов до арабской вязи — и обеспечивают самое высокое качество распознавания на рынке. Внедрение решения позволило автоматизировать ввод данных и значительно ускорить KYC, сделав цифровую точку входа в банк по-настоящему простой для всех», — сказал председатель правления Промсельхозбанка Владимир Курстак.

«Платежи для иностранцев долгое время оставались серьезным барьером для въездного туризма. Сервис “Плати в России” позволяет снять это ограничение: туристы получают привычный и удобный способ оплаты, а бизнес — дополнительные возможности для работы с зарубежными клиентами. В результате это способствует росту турпотока и повышению качества сервиса в отрасли», – сказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

Другие материалы рубрики

Олег Илюхин, СДМ-Банк: Как выбрать верный путь при миграции АБС на отечественные СУБД

Конференция CNews «Строительные технологии будущего 2026» состоится 21 мая

ИИ-сервис помогает инвестору выбрать правильную стратегию

Российские разработчики разделили между собой суверенного «убийцу» SAP и миллиард рублей

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2026» состоится 22 апреля

ПСБ признали лучшим за летнюю ИТ-подготовку школьников

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще