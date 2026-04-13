Промсельхозбанк ускорил онбординг иностранных туристов в сервисе «Плати в России» благодаря ИИ Smart Engines

Промсельхозбанк представил первый платежный сервис для иностранных путешественников «Плати в России» (Pay in Russia) с быстрым онбордингом клиентов на базе системы распознавания документов Smart Engines. Теперь гости из-за рубежа в ситуациях, где ранее требовались наличные, смогут оплачивать такси, рестораны, проживание в отелях, покупки в торговых центрах, бронирования и развлечения с мобильного телефона по QR-коду — как онлайн, так и офлайн. Об этом CNews сообщил представитель Smart Engines.

Промсельхозбанк создал платежный сервис. Smart Engines, в свою очередь, разработала и внедрила систему распознавания документов, удостоверяющих личность, которая позволяет автоматически считывать и проверять данные иностранных пользователей для подключения к сервису. Алгоритмы обеспечивают распознавание удостоверений личности из 230 стран и юрисдикций, в том числе Индии и Китая, а также проверяют достоверность документов.

Все, что нужно сделать иностранному туристу для регистрации – это навести камеру смартфона на документ. Искусственный интеллект Smart Engines за секунду сможет извлечь все необходимые данные из национального паспорта, загранпаспорта или миграционной карты. Система также считывает информацию с NFC-чипа загранпаспорта и позволяет безопасно проводить небиометрическую сверку лица предъявителя с фотографией в документе по одному селфи с документом. Обработка выполняется локально — как в мобильном приложении, так и в браузере.

«Нам требовалось решение, которое на высочайшем уровне распознает документы клиентов из любых государств — будь то страны СНГ, Ближнего Востока, Индия или Китай. Алгоритмы Smart Engines одинаково точно работают с разными системами письма — от иероглифов до арабской вязи — и обеспечивают самое высокое качество распознавания на рынке. Внедрение решения позволило автоматизировать ввод данных и значительно ускорить KYC, сделав цифровую точку входа в банк по-настоящему простой для всех», — сказал председатель правления Промсельхозбанка Владимир Курстак.

«Платежи для иностранцев долгое время оставались серьезным барьером для въездного туризма. Сервис “Плати в России” позволяет снять это ограничение: туристы получают привычный и удобный способ оплаты, а бизнес — дополнительные возможности для работы с зарубежными клиентами. В результате это способствует росту турпотока и повышению качества сервиса в отрасли», – сказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.