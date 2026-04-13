Банк «Русский Стандарт»: средний чек покупки в онлайне у россиян в два раза, чем в офлайне

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности покупательской активности россиян. По данным эквайринговой сети банка, офлайн-покупки лидируют. Об этом CNews сообщили представители АО «Банк Русский Стандарт».

В рамках исследования аналитики банка изучили все онлайн- и офлайн-покупки по данным эквайринговой сети банка (в том числе, и через Систему быстрых платежей (СБП). Как показала статистика, 71% от общего числа покупок в первом квартале текущего года пришлось на офлайн, а 29% – на онлайн. Годом ранее соотношение было аналогичным.

Согласно данным эквайринговой сети банка, общий средний чек всех покупок россиян в онлайне в первом квартале 2026 г. оказался выше, чем в офлайне – 2 523 руб. против 1 078 руб., соответственно.

В офлайне в число самых популярных категорий трат в зависимости от числа покупок в первом квартале текущего года вошли супермаркеты (средний чек 595 руб.), точки быстрого питания (средний чек 396 руб.) и детская одежда и обувь (средний чек 1 894 руб.).

При этом в онлайне в аналогичном списке категорий-лидеров в январе-марте 2026 г. оказались маркетплейсы (средний чек 2 442 руб.), сервисы доставки продуктов и товаров (средний чек 396 руб.) и магазины одежды и обуви (средний чек 2 125 руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» по количеству и средним чекам всех покупок (в том числе, и через СБП) в I квартале 2026 и 2025 гг.