В I квартале 2026 г. петербуржцы оплатили покупки улыбкой 1,8 млн раз

Общая сумма биометрических платежей достигла 33,6 млрд руб. — это на 12,8% больше, чем год назад. Всего за пару лет технология из новинки превратилась в привычку: сегодня биометрию активно используют даже те, кто раньше не решался. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Москвичи платят улыбкой чаще всех. В столице за три месяца прошло 4,16 млн биометрических транзакций — на 39,6% больше, чем год назад. В пятерку самых улыбчивых регионов также вошли Московская область (2,46 млн, +26,9%), Санкт-Петербург (1,88 млн, +14%), Свердловская (1,85 млн, +0,1%) и Нижегородская (1,65 млн, +4,3%) области.

Продуктовые супермаркеты остаются главной площадкой для биометрии: в них состоялось 24,5 млн платежей (+6,8% год к году). В кафе и ресторанах проведено 6,18 млн платежей (+5,1%), в аптеках и медицинских организациях — 2,48 млн платежей (-6,6%).

Изменился и портрет пользователя биометрии. Доля тех, кто использует биометрию при оплате и получает зарплату в Сбербанке, выросла с 56% до 70%. Средний возраст поднялся с 42 до 44 лет. Распределение по полу осталось прежним: как и раньше, биометрией чаще платят женщины (54,9%), чем мужчины (45,1%). 9 из 10 клиентов (89,5%) подключили к биометрии дебетовые карты и только 10,5% — кредитные. 634 тыс. россиян впервые расплатились улыбкой в I квартале 2026 г.

Исследование также помогло выявить рекордсменов по числу улыбок. В январе — марте 2026 г. 55-летняя женщина улыбнулась терминалам 1229 раз, в основном в кафе и ресторанах, средний чек ее покупок — 543 руб. Год назад такой же рейтинг возглавлял мужчина 36 лет с 591 транзакцией на АЗС и средним чеком 1342 руб. Самая дорогая покупка по биометрии в I квартале 2026 г. — 9,82 млн руб. (автомобиль). Среди покупателей младше 20 лет максимум — 191 тыс. руб. в автосервисе. А среди клиентов старше 70 лет — 913 тыс. рублей за стоматологические услуги.

Имеют значение также время и день недели. Пик улыбок — с 12 до 16 (32,3% всех платежей) и с 16 до 20 часов (28,4%). Пятница — самый популярный день (16,2%), воскресенье — аутсайдер (13%).

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный бизнес» Сбербанка: «Оплата улыбкой всего за пару лет превратилась в обыденную вещь, причем Россия стала первой страной в мире, где это произошло, да еще и так быстро. Важно, что граждане доверяют биометрии покупки на крупные суммы — это означает, что у них не возникает вопросов к безопасности системы. Другой показательный момент — средний возраст пользователей. Он вырос на два года и сегодня составляет 44 года, то есть оплата улыбкой популярна и у молодежи, и у людей старшего возраста. Биометрия прекрасно дополняет весь спектр безналичных платежных инструментов, доступных россиянам. Можно платить картой, Android-смартфоном с NFC, QR-кодом или технологией "Вжух" по Bluetooth. Каждый находит оптимальный для себя способ, и все чаще люди выбирают оплату улыбкой».

При оплате улыбкой начисляются бонусы «Спасибо», так же, как и при использовании других альтернативных методов оплаты. Воспользоваться биометрической оплатой от Сбербанка могут также клиенты других банков — для этого надо зарегистрировать биометрию и добавить нужную карту в раздел «Оплата улыбкой» в профиле «Сбер ID». При этом пользователь продолжит пользоваться преимуществами программ лояльности банка-эмитента — например, получать кешбэк.

