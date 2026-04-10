«Финлид» запустил мониторинг рисков по клиентской базе бухгалтеров

«Финлид» от «Точка Банк» запустил cервис «Контроль» — инструмент для мониторинга и контроля рисков по клиентской базе бухгалтера. Он помогает отслеживать изменения по счетам клиентов в режиме реального времени и «сигналит» о рисках по мере их возникновения. Новое решение фиксирует не только текущее состояние, а именно динамику — что изменилось и когда, помогает реагировать до того, как ситуация требует срочного вмешательства. Об этом CNews сообщил представитель «Точка Банка».

У любой компании могут возникать ситуации, требующие быстрой реакции — особенно в таких отраслях, как торговля, строительство и услуги. Пропущенная блокировка счёта или нарастающий риск по 115-ФЗ может привести к финансовым потерям и репутационным последствиям как для клиента, так и для бухгалтерской компании.

«Контроль» отслеживает две категории, где особенно важна быстрота реакции бухгалтера: риски по 115-ФЗ (низкий, средний, высокий уровень) и блокировки счетов (наложение, снятие, изменение суммы). Движения в них напрямую влияют на работу бизнеса. Сейчас же при любом изменении бухгалтер получает уведомление в интерфейсе и по email. Частоту мониторинга можно настроить: мгновенные уведомления, ежедневные или еженедельные отчёты.

Решение работает как единый слой мониторинга. Сервис не создаёт новые источники данных, а анализирует уже доступную информацию (включая данные регуляторов и внутренний антифрод банка) и делает изменения видимыми для пользователя в одном интерфейсе.

Ранее бухгалтеры отслеживали такие изменения вручную через сторонние сервисы и официальные источники. О проблемах часто узнавали постфактум или от клиента, операции по счетам уже были проведены.

«Когда клиентов становится много, ручной контроль начинает давать сбои – появляются “слепые зоны”, где риск уже вырос, но ещё не был замечен. Мы увидели эту боль клиентов и предложили решение, чтобы заранее информировать о таких изменениях, предупреждать бухгалтера и помогать вовремя на них реагировать. Сейчас бухгалтер мгновенно видит критическую ситуацию», — отметили в команде сервиса «Финлид» от «Точка Банка».

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста
На главном экране есть виджеты с цветовой индикацией и счётчиками изменений. Красный — высокий риск хотя бы по одному клиенту, жёлтый — средний, высоких нет, зелёный — всё на низком. История изменений хранится до шести месяцев, обновление данных происходит каждые 10 минут.

«Мы видим, что у бухгалтеров растёт нагрузка, а вместе с ней и цена ошибки. Пропущенные сигналы могут привести к напряжению в отношениях с клиентом и стоить клиенту денег. Для нас было важно сделать решение, которое берёт часть контроля на себя и даёт опору и уверенность бухгалтеру, что важные изменения не останутся незамеченными. Для предпринимателя же такой подход означает более предсказуемую работу, так как риски видны раньше, а значит, их можно отработать до того, как они повлияют на бизнес. Вероятность операционных сбоев кратко снижается», — сказал Дмитрий Почивалин, лидер решений для автоматизации бухкомпаний в сервисе «Финлид» от «Точка Банка».

В ближайшее время планируется расширение функциональности сервиса «Контроль», в него будет добавлена возможность мониторинга изменений в ЕГРЮЛ, сроков ЭЦП и патентов, ошибок интеграции с «», налоговых параметров и других факторов, влияющих на устойчивость бизнеса.

Запуск «Контроля» усиливает «Финлид» как сервис, который помогает автоматизировать рутинные процессы для бухгалтеров. Задачи контроля, управления рисками и операционной устойчивости решаются в одном интерфейсе.

Другие материалы рубрики

ИИ-сервис помогает инвестору выбрать правильную стратегию

ПСБ признали лучшим за летнюю ИТ-подготовку школьников

Олег Илюхин, СДМ-Банк: Как выбрать верный путь при миграции АБС на отечественные СУБД

Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей

ПСБ получил награду за внедрение технологии бесконтактной оплаты

Власти хотят ввести единую цену товаров для онлайн-магазинов и ритейла, не учитывающую скидки и бонусы

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще