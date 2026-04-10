CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Домклик» сделал первый шаг к онлайн заселению в новостройки

«Домклик» сделал первый шаг к полностью цифровому заселению в новостройки. На Domclick Digital Day в Новосибирске компания объявила о запуске электронного подписания акта приёма-передачи квартиры прямо в личном кабинете клиента. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Теперь путь к новым квадратным метрам стал еще проще и приятнее: больше не нужно тратить время на визит в офис застройщика — акт приема-передачи новостройки будет загружен застройщиком в личный кабинет «Домклик». Клиенту останется проверить данные, подписать документ электронной подписью и оплатить регистрацию права собственности.

После этого сервис все сделает за вас: застройщик подпишет документы удаленно, а выписка из Росреестра о праве собственности автоматически появится в личном кабинете всех участников процесса.

«Будущее, где ключи от квартиры — это всего лишь клик в приложении, становится ближе. В настоящее время мы тестируем сервис с пилотными застройщиками. Наша цель — масштабировать технологию, чтобы уже в 2026 г. ей смогли воспользоваться 185 тыс. ипотечных заемщиков «Сбера» и 400 тыс. клиентов, приобретающих жилье за собственные средства», —сказал Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

