«Домклик» сделал первый шаг к онлайн заселению в новостройки

«Домклик» сделал первый шаг к полностью цифровому заселению в новостройки. На Domclick Digital Day в Новосибирске компания объявила о запуске электронного подписания акта приёма-передачи квартиры прямо в личном кабинете клиента. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Теперь путь к новым квадратным метрам стал еще проще и приятнее: больше не нужно тратить время на визит в офис застройщика — акт приема-передачи новостройки будет загружен застройщиком в личный кабинет «Домклик». Клиенту останется проверить данные, подписать документ электронной подписью и оплатить регистрацию права собственности.

После этого сервис все сделает за вас: застройщик подпишет документы удаленно, а выписка из Росреестра о праве собственности автоматически появится в личном кабинете всех участников процесса.

«Будущее, где ключи от квартиры — это всего лишь клик в приложении, становится ближе. В настоящее время мы тестируем сервис с пилотными застройщиками. Наша цель — масштабировать технологию, чтобы уже в 2026 г. ей смогли воспользоваться 185 тыс. ипотечных заемщиков «Сбера» и 400 тыс. клиентов, приобретающих жилье за собственные средства», —сказал Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка.



